Consigue 1 millón de GTA$ jugando GTA Online esta semana

Esta semana en el GTA Online nos encontramos con una de las mejores bonificaciones hasta la fecha, ya que con el lanzamiento de la nueva generación de consolas, y mientras nos acercamos a la nueva versión del juego, todos aquellos jugadores que inicie sesión en GTA Online hasta el 18 de noviembre, recibirá 1 millón de GTA$ en su cuenta.

DESAFÍO DEL GOLPE

La próxima semana habrá una nueva infusión de 1 millón de GTA$ en las cuentas de los jugadores, pero ahora toca centrarnos en los eventos de esta semana, donde destacamos el "Desafío del Golpe", donde entre toda la comunidad tendrán que intentar robar 100 MIL MILLONES DE GTA$ de eventos Final del Golpe.

Cualquier final de golpe contará para el total, ya sea Golpe al Fleeca, Brecha Analítica o Golpe al casino The Diamond. Al finalizar el evento, el próximo 18 de noviembre, se hará el recuento, y si se logra el objetivo, la comunidad recibirá un nuevo vehículo especial gratis por tiempo limitado.

Además, todos los jugadores que participen en el Desafío del golpe de esta semana recibirán una bonificación adicional: una insignia de honor por sus esfuerzos. Para facilitar esto, habrá un 75% de descuento del costo de planeación del golpe del casino desde ahora y hasta el 18 de noviembre.

Otros eventos que encontraremos esta semana en el GTA Online son los siguientes:

RECOMPENSAS DOBLES EN MISIONES DEL CASINO

• Ayuda a Tao Cheng a defenderse de Avery Duggan y proteger The Diamond para conseguir recompensas dobles en todas las misiones del casino.

• Si completas misiones como anfitrión, desbloquearás la preliminar “Información de seguridad”, que te ayudará a vaciar el casino.

RECOMPENSAS DOBLES EN RESURRECCIÓN

• Ganarás doble GTA$ y RP por competir en este modo toda la semana.

CAMISETA INVADIR Y CONVENCER DE BARRILES

• Juega a GTA Online antes del 18 de noviembre para recibir gratis la camiseta Invadir y convencer de barriles, un homenaje al clásico de Degenatron.

DESCUENTOS

• 30% de Descuento en negocios de maquinitas, sus mejoras y modificaciones.

- Space Monkey 3: Bananas Gone Bad

- Race And Chase: Crotch Rockets

- Shiny Wasabi Kitty Claw

- QUB3D

- Axe of Fury

• 40% de Descuento en Penthouse

- 35% en Personalizaciones del penthouse

- 50% en adornos para el penthouse

• Descuentos en Vehículos

- 40% en Vapid Retinue

- 40% en Vapid Retinue Mk II

- 40% en Karin Everon

- 40% en Übermacht Rebla GTS

- 40% en Lampadati Komoda

- 30% en Grotti X80 Proto

Estos descuentos estarán disponibles en el GTA Online hasta el próximo 18 de noviembre, cuando comiencen las promociones de la próxima semana.

