El mes pasado, se anunció una serie de GTA entre streamers de Twitch, con zombies como su temática, conocida como The Last One. Si bien se terminó cancelando, poco después "renació" con el nombre de Proyecto 176. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre la serie.

El título hace referencia a que serán 176 streamers los que participen, muchos de ellos viniendo de la anterior serie. Se dividirán en tres facciones: los insurgentes, los paramilitares y la US Army. El objetivo será acabar con los "radioactivos", el nombre que le dan a los zombies en la serie.

La serie se podrá ver en Twitch a través del canal de cualquiera de los participantes, que puedes ver la lista completa y sus facciones más arriba. Con respecto a los horarios, empieza hoy martes 14 de marzo, a esta hora según tu país:

• México: 12:00hs

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 13:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 14:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00hs

• España: 19:00hs

Este es el primer día y es en el que todos crearán sus personajes, mientras que el servidor estará abierto todos los días, y se jugará como máximo 6 horas por día.