La realidad dentro de Alianza Lima es una sola, termina siendo una complicación general para quienes quieren ver un crecimiento sostenido. Ahora mismo, se pudo conocer lo que pasará con un delantero irregular que no cumplió las expectativas que se depositaron en él cuando llegó. Porque venía del extranjero y con un cartel amplio en líneas generales. Aunque lo hizo bien cuando estuvo al ciento por ciento, las lesiones lo fueron marginando poco a poco. Por eso, ahora se conoce lo que pasará con él.

¿Cuál es la actualidad en Alianza Lima?

El Diario Depor pone en contexto lo que pasó últimamente con el cuadro íntimo. Desde algunos cambios en las principales directivas, aquellas que ven el armado del plantel de primera división. Donde no está el nombre de Pablo Sabbag: “Finalmente, el último viernes la directiva informó que José Bellina tomará su lugar. Con esto, en La Victoria ya analizan cómo potenciar el equipo para el 2025, sabiendo que tienen la presión de la hinchada de sumar un nuevo título y mejorar su participación en la Copa Libertadores”.

El periodista José Varela expuso lo que se conoce como, la comunicación con el club que es dueño de la carta pase del Jeque. Quien en muchas oportunidades expresó, que está feliz de seguir en el conjunto victoriano, en caso se dé esa oportunidad: “Bajo esa línea, la continuidad de uno de sus delanteros es incierta: Pablo Sabbag, cuyo préstamo —cedido por La Equidad de Colombia— vence a finales de 2024. ¿Se va o se queda? Esto es lo último que se sabe de su futuro”.

¿Cómo le fue esta temporada a Pablo Sabbag?

Recordemos que la irregularidad ha sido una constante en la carrera de Pablo Sabbag, el delantero colombiano, menciona el medio de comunicación: “Si bien es cierto que este 2024 no fue el mejor para Pablo Sabbag, en la última parte de la temporada tuvo un resurgir importante, siendo clave en la delantera, donde, junto a Paolo Guerrero, asumió el liderazgo del ataque ante las lesiones de Hernán. Barcos y Cecilio Waterman. Tras dos años —llegó en 2023, donde anotó 9 goles— su presencia en Alianza Lima aún es incierta, ya que no han comunicado si se queda o se va”.

Pablo Sabbag en Alianza Lima. (Foto: Liga 1).

¿Pablo Sabbag se quedará en Alianza Lima?

Finalmente, para entender todo el preámbulo, notamos el interés de Alianza Lima por el jugador: “A propósito de eso, el presidente de La Equidad, club que es dueño de su pase, habló en exclusiva para Depor y aclaró el interés del club victoria por el delantero colombiano. “El préstamo ya terminó y Alianza Lima no ha dicho nada. Ya tenemos propuesta por él”, reveló Carlos Mario Zuluoga para este medio. Con esto, la presencia del ‘Jeque’ no sería del todo seguro para los blanquiazules, luego de que la directiva no les comunicara nada y debido al interés de otros equipos por él”.