Garena revela que balanceará algunas armas en Free Fire y quiere darle poder a las SMG

Free Fire se prepara para una importante actualización en abril, con eso en mente Garena ya anunció algunas de las nuevas características que tendrá el juego, como la llegada de Kapella, un nuevo personaje femenino. También tendremos una nueva SMG en el battle royale, la clásica Thompson, con la que buscarán darle poder a las SMG, que están algo por detrás del resto de las armas actualmente.

Previo a la llegada de la nueva versión, los desarrolladores de Free Fire realizaron una nueva actualización del Dev's Blog en la página oficial del juego de Garena, donde se enfocaron en el estado general del juego y en lo que buscan como objetivo, asegurando que en todo momento buscan balancear el juego para que no sea repetitivo y cada ingreso a la isla sea único.

"Una de las mejores cosas de Free Fire es que hay muchas maneras en las que puedes encarar la partida para ganarla. Puedes ser sigiloso, o convertirte en Rambo y matar a todos. Puedes coordinar tácticas con tu escuadra o usar a alguien de carnada. Sin embargo, sabemos que al final todo depende del arma y sabemos que son rápidos en darse cuenta cuando una es algo más fuerte de lo que debería (como la M1887)", comentaron.

"Esto hace que los juegos se vuelvan repetitivos, mientras das vuelta el mapa buscando ese arma que está fuerte. Es por eso que si vemos una gran diferencia, con un estilo de arma siendo sobreusado y otro poco usado, intentamos hacer cambios para nivelar el juego. En el nuevo parche le daremos un necesario buff a las SMG", explicaron, revelando que la Thompson entrará en esta categoría y la idea es dar más opciones a los Sobrevivientes a la hora de jugar Free Fire.

Sin embargo, las armas no son la única característica que recibirá modificaciones. "Últimamente, hemos intentado crear más personajes y hacerlos únicos, pero también tenemos el sistema de mascotas. Todas estas piezas, al encajar juntas, se transforman en la experiencia general de Free Fire, y creemos que debemos balancear cada una de ellas para mantener el juego divertido", comentaron, anticipando modificaciones en algunas habilidades que están algo fuertes o que no tienen el impacto suficiente en el juego.

Nos quedará esperar a la próxima versión del juego, que llegará con la actualización de abril, para ver si los cambios son en efecto provechosos y mejoran la experiencia de un juego que no para de expandirse y darle nuevas experiencias a sus jugadores.

