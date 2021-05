RNG vence sin problemas a Unicorns of Love y sigue invicto en el MSI 2021 de League of Legends

Luego de vencer de manera aplastante en sus dos primeros juegos contra Pentanet.GG, a Royal Never Give Up le tocó enfrentar al otro rival dentro de su grupo del Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends, Unicorns of Love.

Y si bien los campeones de Rusia lograron oponer mayor resistencia que los oceánicos, poco tardó RNG en volver a su andar dominante y pasar por sobre su rival para conseguir el triunfo. Y otra vez el estilo clásico de China, con un juego temprano agresivo, fue la clave del resultado.

RNG sacó ventaja en el carril superior, donde Xiaohu hizo lo que quiso contra BOSS y Wei aportó a la causa, sacando de la partida a Ahahacik, obteniendo la ventaja que luego tradujeron en el resto del mapa, con objetivos y apoyando al resto de sus compañeros.

De esta manera, RNG sigue invicto en el torneo con 3 triunfos en sus tres partidas, y se perfilan como el equipo más dominante en estos primeros compaces del torneo, a la espera de enfrentarse a los otros grandes candidatos que se encuentran en el resto de los grupos.

