¡Increíble! Crean un mapa de Among us en Fortnite

Fortnite puede haber perdido la popularidad que lo caracterizó durante estos años en los últimos meses con Fall Guys y ahora con Among Us, pero siempre pasa algo que nos sorprende de alguna manera, y esta vez no tiene nada que ver con MARVEL o los superhéroes que llegaron al juego esta temporada.

Y es un usuario tomó el Modo Creativo de Fortnite y no tuvo mejor idea que diseñar una sala de Among Us en él, y le quedó fantástica. Gracias al reconocido creador de contenido Mustard Plays pudimos descubrir esta isla diseñada por KKSlider, que claro, lleva las cosas al siguiente nivel.

Pasillos, escaleras, paredes altas y un juego de supervivencia en primera persona dentro de la nave espacial demuestra que la isla tiene todo lo que tiene que tener y más para emular a Among Us y entretenerse un rato de una manera diferente dentro de Fortnite.

¡Insólito! Crearon una isla de Fortnite con temática de Among Us



Código de la isla: 0288-3600-7090 pic.twitter.com/w9Dk5fzqsA — MundoG (@MundoGok) September 18, 2020

Fortnite sigue siendo uno de los mejores juegos del mundo y no sólo por su battle royale, sino que cosas como estas refuerzan la teoría y demustran que el juego tiene todavía mucho para darnos.

Lee También