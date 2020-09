Insólito: equipo de LaLiga anticipó sus dos nuevos jugadores ¡con Among Us!

En las últimas semanas Among Us ganó una popularidad impensada, luego de que los Streamers descubrieran un juego donde todo lo que hay que hacer es matar, sabotear y mentir. El juego llegó a convertirse en lo más visto en Twitch e incluso a manos de jugadores como Kun Agüero, Courtois y Sergi Roberto, entre otros.

Aprovechando esta popularidad, el Elche, recién ascendido a LaLiga, decidió anunciar que tiene dos nuevos fichajes utilizando el juego, con un creativo video. En él se muestra que están al tanto del descontento de la afición por la falta de noticias en las últimas semanas, pero confirman que el plantel contará con dos nuevas incorporaciones.

El primero de estos nuevos jugadores del Elche es Jeison Lucumí, delantero colombiano de 25 años que viene de jugar en el Queretaro de la Liga MX, mientras que el segundo jugador no fue anunciado oficialmente, pero se espera que sea el argentino Juan Sánchez Miño, recientemente desafectado del plantel de Independiente.

✍️���� Jeison Lucumí: regate y desborde para el #ElcheCF#MuchoElche �� — Elche Club de Fútbol ������ (@elchecf) September 15, 2020

No es la primera vez que se usa un videojuego para anunciar los nuevos fichajes de un equipo, ni el primer video que se hace utilizando Among Us para contar una pequeña historia, pero realmente llamó mucho la atención y a los fanáticos les encantó.

