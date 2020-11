El grupo K/DA de League of Legends lanza su álbum "All Out" ¡con 3 nuevas canciones!

Llegó la hora de ir "All Out" para el grupo musical K/DA de League of Legends, que presentó su álbum con el mencionado título, y que suma tres canciones a las ya conocidas "Pop/Stars", "The Baddest" y "More", en las cuales se destacan a ciertas campeonas en particular.

Uno de estos nuevos temas es "Villain", intrepretado por Madison Beer, quien representa a Evelynn, y por ello es el tema especial de esta campeona. Además, la letra tiene bastante relación con esta campeona de las sombras.

Por otra parte, nos encontramos con "Drum go Dum", que representa a Kai'Sa, en una interpretación junto a Aluna, Wolftyla, Bekuh BOOM. Y el último tema musical nuevo es "I'll Show You", donde K/DA se junta con TWICE (JIHYO, NAYEON, SANA y CHAEYOUNG), Bekuh BOOM y Annika Wells para entregarnos una extraordinaria pieza musical.

Puedes escuchar todos los temas del grupo K/DA de League of Legends, compuesto por Ahri, Akali, Evelynn y Kai'Sa, con las colaboraciones de Seraphine y más artistas en YouTube, Apple Music y Spotify.

