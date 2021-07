Thresh tendrá un nuevo look en el juego móvil, mientras que también estarán disponibles Nunu & Willump, y Brand.

League of Legends: Wild Rift añadirá a Akshan y Thresh en su parche 2.4

Riot Games anunció algunas de las novedades que llegarán a League of Legends: Wild Rift con el parche 2.4, que estará disponible en el juego a fines de julio. Como siempre, habrá nuevo contenido, funciones y mejoras, y destaca la adición de dos campeones: Akshan y Thresh. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Quizás la adición más importante es la de Akshan, el último personaje en ser anunciado por Riot para League of Legends, Legends of Runeterra, y Wild Rift. Junto a él llegan seis skins del evento de la Ruina: del lado de Viego estarán Miss Fortune, Shyvanna y Draven; mientras que los Centinelas serán Irelia, Vayne y Riven.

Viego en sí todavía no llegará, ya que todavía están trabajando en su kit. Los otros campeones en llegar serán Thresh, Nunu & Willump, y Brand, que estarán disponibles a partir del nuevo parche. Thresh en particular destaca ya que estará con su nuevo look más humano, debido a que usar su forma esquelética cambiaría la calificación de edad de Wild Rift.

Hay algunos otros cambios en el parche, como los 19 nuevos o actualizados ítems en la tienda, que tienen el objetivo de balancear aún más el juego y dar más versatilidad a las builds. En cuanto a las partidas competitivas, ahora tres jugadores de cada equipo podrán bloquear a un campeón cada uno.

Además ya no habrá promos para escalar los rangos, con lo que se hará más fácil subir de división. Finalmente, hay algunos cambios a la interfaz de usuario y nuevas funciones, como una que permite grabar los mejores momentos de cada partida de forma automática, y luego se pueden guardar y compartir.