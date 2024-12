Desvelan los clubes que rechazó Cristiano Ronaldo para ir a Juventus tras dejar Real Madrid

La carrera de Cristiano Ronaldo cambió para siempre a finales de un verano del 2018 donde luego de nueve temporadas al frente del Real Madrid, llegaba el momento del cambio. El final de la película lo sabemos todos. Juventus se quedó con el luso por más de 100 millones de euros en una operación que puso patas arriba el fútbol europeo. Patrice Evra, amigo personal y ex compañero de CR7 en Manchester United, desvela que la Vecchia Signora no fue ni mucho menos el único interesado en los servicios del nacido en Madeira.

En RMC Sport apareció el ex lateral de conjuntos como AS Mónaco, Manchester United y justamente una Juventus donde Cristiano Ronaldo llegó como máximo héroe en verano del 2018. Fueron tres las campañas donde el luso buscó ser la pieza que le faltaba a un equipo que dominaba el Calcio pero no podía ganar en Europa. Las derrotas en finales de Champions League ante Barcelona en 2015 y frente CR7 con Real Madrid dos años más tarde pesaban. Patrice Evra desvela que los de Turín no fuero los únicos en querer al goleador de la Orejona.

“¿Si Cristiano quiso ir al PSG? Sí. Eso fue antes de fichar por la Juventus. Tenía como opciones al Chelsea, la Juventus, el PSG y el Arsenal … dijo que nunca iría al Arsenal y estaba muy interesado en el proyecto parisino. Se puede criticar a Cristiano, pero se habría adaptado. Se habría esforzado. Miren lo que está haciendo en Arabia Saudita. ¡En Arabia Saudita!”, reflexiones de un Patrice Evra que reveló todo en RMC Sport. La Premier League y Qatar, los otros interesados en CR7 años atrás.

La historia de Cristiano Ronaldo en Turín cerraría en verano del 2021. 134 partidos, 101 goles, 19 asistencias, 5 títulos locales y el Capocannonieri de la última campaña en Turín finiquitaron una historia donde el luso terminaría volviendo a Inglaterra y concretamente al Manchester United antes de recalar en Arabia Saudita. Chelsea, PSG o Arsenal soñaron con quedarse con sus tantos después de un traumático adiós al Real Madrid.

Cristiano eligió Juventus a pesar del interés de varias potencias de Europa: IMAGO

Publicidad

Publicidad

Seguramente el caso más curioso sea el de Arsenal en este sentido. Recordemos que el propio Arsene Wenger reconoció haber almorzado con un CR7 adolescente y que empezaba a hacerse un nombre por Sporting Lisboa antes de la llegada de Manchester United con Sir Alex Ferguson a la trama. Todo se torció por cuestiones económicas y por el rol que se le quería dar al portugués por Londres. El resto, como dicen por ahí, es historia.