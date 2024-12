Vinícius Júnior nuevamente causará baja en el Real Madrid, motivo por lo que terminará su 2024 antes que muchos de sus compañeros. ¿Cuál es la razón? Fue amonestado ante el Rayo Vallecano este sábado en el encuentro que el Merengue empató 3 a 3 en el Estadio de Vallecas y, por acumulación -llegó a la quinta-, deberá cumplir una fecha de suspensión.

En concreto, no podrá estar a disposición del equipo de Carlo Ancelotti en el partido con el que cerrarán el año en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Sevilla, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 22 de diciembre desde las 16:15 horas de Europa Central bajo el marco de la decimoctava jornada de LaLiga 2024/2025.

Por lo tanto, la última presentación de Vinícius Júnior en el 2024, de no mediar imponderables, será el compromiso que el Real Madrid debe encarar frente a los Tuzos del Pachuca de México por la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA que se desarrollará el próximo miércoles 18 de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail de Doha.

Es decir, a pesar de que Vini Jr. no dirá presente vs. el conjunto de Nervión, podría culminar el 2024 (en el cual fue campeón de la Supercopa de España, de LaLiga, de la Champions League y de la Supercopa de Europa) con un nuevo título en la Casa Blanca, suficiente como para terminar de digerir el disgusto que le provocó quedar segundo en la ceremonia del Balón de Oro.

Pachuca, el último rival de Vinícius en el 2024

Los Tuzos del Pachuca derrotaron por penaltis al Al Ahly de Egipto en la Copa Challenger que se disputó este sábado 14 de diciembre en el Estadio 974 de Doha, Qatar. El elenco mexicano obtuvo, de esta manera, su segundo título internacional en menos de 3 días, dado que ya había vencido al Botafogo en el Derbi de las Américas (ex Copa Interamericana).

Por vencer al club africano, los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada afrontarán el que, posiblemente, sea el partido más importante de su historia: la Final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Se jugará este miércoles 18 de diciembre desde las 18 horas de Europa Central en el Estadio Icónico de Lusail de Doha, Qatar.

Vinícius Júnior, nominado al premio The Best por lo realizado en el 2024

Aunque no estará en el último partido ante el Sevilla, lo hecho hasta entonces en el año le alcanza a Vinícius Júnior para ser considerado como el máximo candidato para adjudicarse el FIFA The Best 2024. Más allá de las consagraciones colectivas, el brasileño, acumulando sus presencias en el combinado nacional y el Real Madrid, sumó 33 goles y 20 asistencias.

