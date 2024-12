Fue el yerno de Guardiola, la gran promesa de Inglaterra y ahora podría ser compañero de Nico Paz en Como

Se vienen novedades en un Como de Italia donde Cesc Fábregas confirmó las charlas para incorporar a la gran promesa de Inglaterra. Nico Paz podría tener un nuevo compañero en la primera división italiana y que incluso fuese yerno de Pep Guardiola años atrás. Tras un extraordinario comienzo de carrera, fantasmas del pasado le impidieron seguir brillando en su camino por el Reino Unido. El entrenador del volante de la Selección Argentina confirmó las charlas para poder incorporar a Dele Alli.

“Lo conocí ayer. Existe la posibilidad de que pueda entrenar con nosotros. No quiero hablar mucho del tema hoy. Sería después de Navidad, para que recupere algo de forma”, dejaba caer en DAZN el ex futbolista de entidades como Barcelona, Chelsea y Arsenal de la Premier League. Dele Alli, quien disputó su último partido como profesional el pasado 26 de febrero del 2026 de la mano de Besiktas, busca regresar a la actividad tras un período más que convulso en lo extradeportivo y donde incluso reconoció todas las complicaciones de su niñez por Inglaterra. Puede haber vida nueva para un hombre puso patas arriba la mejor liga del mundo en el inicio de su carrera.

Tottenham y Everton de Inglaterra fueron los hogares del Reino Unido de un futbolista cargado de talento y al que solo sus malas experiencias a nivel personal y la carga de su niñez pudieron detener. Durante años, entidades de peso como Manchester United o Manchester City pretendieron sacarlo de unos Spurs que siempre pudieron evitar un traspaso antes del divorcio que llegaría en 2022. No nos olvidemos que con 28 años el volante ha disputado ya casi 37 partidos con el combinado inglés e incluso llegó a liderar a la camada de Gareth Southgate en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Dele Alli siempre fue noticia en Inglaterra, pero no solo por sus goles o magia con el balón en los pies. En octubre de 2021 la prensa británica estalló al conocer el romance que existía entre el ex futbolista del Tottenham y la hija de Pep Guardiola María. Fueron cazados en un restaurante a plena vista de todos los presentes y según diversos portales británicos mantuvieron una relación amorosa que duró varios meses. Luego llegarían diversos testimonios sobre su infancia y decisiones tanto deportivas como fuera del terreno de juego que boicotearían una carrera destinada al éxito. A sus 28 años, Nico Paz puede ser su nuevo compañero.

Dele Alli puede ser el regalo invernal del Como a Nico Paz: IMAGO

385 partidos, 94 goles y 72 asistencias suma hasta la fecha un futbolista sin actividad durante los últimos cursos y al cual el propio Cesc Fábregas confirmó como posible fichaje de su Como de Italia hoy el mercado de fichajes del mes de enero en Italia. No olvidemos que el recién ascendido a la Serie A cortó ante Roma racha de 9 partidos sin victorias y que pretende seguir siendo un imán de talento de cara a las próximas ventanas de incorporaciones. Dele Alli, posible nuevo aliado de Nico Paz en el Calcio.

La complicada infancia de Dele Alli

“A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso…A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre”, desveló en una entrevista con Gary Neville el propio Dele Alli años atrás para empezar de cero una nueva vida que puede llevarle al fútbol transalpino.

La actualidad de Nico Paz en Como

Los de Fábregas son 16 en la tabla general con un total de 15 puntos en 16 jornadas. 3 victorias, 6 empates y 7 caídas componen un ciclo que de momento evitaría el descenso. Nico Paz viene de marcarle a Roma y espera por las visitas al Inter Milán como Lecce antes de terminar un 2024 plagado de éxitos en la glamurosa ciudad italiana.

