Guardiola reconoce su mal momento en Manchester City: “A veces pierdo la cabeza”

Pep Guardiola y Manchester City se encuentran en crisis. Es la realidad de un proyecto en horas bajas y que desde la lesión de Rodri no puede levantar el vuelo. En una entrevista por Italia, el ex DT de Barcelona habla de sus sensaciones a nivel personal y donde incluso sentencia que sabe que hasta su cargo puede estar en peligro. Convivir con la derrota cuando solo se ha estado acostumbrado al éxito, el primer obstáculo a regatear.

En Prime Video y con su excompañero en Brescia Luca Toni, Guardiola no negó la realidad que se ha tomado al Etihad. Una victoria en 10 partidos, 7 derrotas y más de 23 goles en contra en torneos que como la Premier League, Champions League o la Carabao Cup, han quedado más que comprometidos para el vigente tetracampeón de la primera división inglesa. Pep no duda sobre el diagnostico general, así como sus consecuencias.

“A veces no es necesario tener un gran equipo para ser feliz. No hay jugadores o entrenadores que no pasan meses porque no acompañan los resultados. Todo eso es normal y puede suceder. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Perder, perder y perder…¿Qué pueden hacer? ¿Mandarme a casa? Pues me voy a casa. Puedo aceptarlo como una cosa normal o revelarme y no aceptarlo…Pero así es la vida: no va como siempre uno quiere“, empezaba reflexionando Pep sobre una campaña donde el liderato de la Premier se encuentra ya a 8 puntos (con posibilidad de 11) y en la que la Champions se encuentra incluso en riesgo.

Las imágenes de Guardiola en las últimas semanas hablan de tensión. Incluso aquellas marcas en su rostro y que Pep reconoció como hechas desde sus manos levantaron alarmas inesperadas. El catalán reflexiona sobre cómo vive una situación atípica en sus 16 años de carrera: “Soy una personas que a veces me pongo nervioso, tengo días malos, me equivoco mucho y la mala educación me pone nervioso. ¿A veces pierdo la cabeza? Sí. Duermo peor y ahora no digiero bien la comida. Siempre tengo que comer ligero. Sólo sopa por la noche. Pero soy el mismo entrenador de hace cinco meses, el que ganó el título de la Premier”.

“Si mi estado de ánimo es feo, es feo. Pero sé que pasará. Lo mismo cuando estoy muy contento. Sé que pasará…Sinceramente que será un año con grandes dificultades. Tenemos que encontrar la continuidad. Pero si logramos pasar en la Champions League, no será fácil que alguien se enfrente a nosotros…”, terminaba un Guardiola tajante alrededor del presente de sus hombres e igualmente con fe de poder reconducir la situación antes de que sea demasiado tarde. Su renovación, la mejor noticia posible.