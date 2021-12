Riot Games confirmó la llegada de esta última oportunidad para gastar tus Puntos de Prestigio en League of Legends, que finalizará en marzo del 2022, con la actualización del contenido mítico.

League of Legends: todas las recompensas de la Tienda de Puntos de Prestigio

League of Legends

League of Legends

Con cada evento que se lanza en League of Legends, los Invocadores que comrpan el Pase del Evento pueden conseguir Puntos de Prestigio, generalmente se utilizan para intercambiarlos por skins Prestigiosas, las cuales son especiales de cada evento. Sin embargo, si aún los tienes ahorrados, llegó tu última oportunidad para utilizarlo.

Y es que este 9 de diciembre se abrirá la Tienda de Puntos de Prestigio, la cual estará disponible hasta el 15 de marzo del 2022, y será tu última oportunidad para utilizarlos, ya que luego llegará la actualización de contenido mítico dentro de League of Legends. Una vez que la tienda finalice, tus Puntos de Prestigio expirarán.

A continuación repasamos todas las recompensas disponibles en esta tienda:

ASPECTOS PRESTIGIOSOS DE EVENTOS

Cada uno costará 100 Puntos de Prestigio y no vendrá con borde e icono exclusivos de evento



• Teemo Flor Espiritual Edición Prestigiosa

• Diana Reina Guerrera Edición Prestigiosa

• Ezreal PsyOps Edición Prestigiosa

• Fiora Bestia Lunar Edición Prestigiosa

• Garen Reinos Mecha Edición Prestigiosa

• Kai'Sa K/DA ALL OUT Edición Prestigiosa

• Kayn Portador del Anochecer Edición Prestigiosa

• LeBlanc Aquelarre Edición Prestigiosa

• Lucian Pulso de Fuego Edición Prestigiosa

• Lulu Onda Espacial Edición Prestigiosa

• Malphite Estrella Oscura Edición Prestigiosa

• PROYECTO: Sylas Edición Prestigiosa

• Pantheon Ascendido Edición Prestigiosa

• Sett Dragón de Obsidiana Edición Prestigiosa

• Volibear Dragón de la Dualidad Edición Prestigiosa

ASPECTOS DE PUNTOS DE PRESTIGIO

Costarán 100 Puntos de Prestigio (cada uno) y vendrán con borde e ícono del evento

• Jax Conquistador Edición Prestigiosa

• Leona Academia de Combate Edición Prestigiosa

• Morgana Embrujada Edición Prestigiosa

• PROYECTO: Zed Edición Prestigiosa

• Senna True Damage Edición Prestigiosa

• Soraka Guardiana Estelar Edición Prestigiosa

• Yasuo True Damage Edición Prestigiosa

• Zoe Arcanista Edición Prestigiosa

• Zyra Aquelarre Edición Prestigiosa

ICONOS DE PUNTOS DE PRESTIGIO DE EVENTO

Cada uno cuesta 5 Puntos de Prestigio

• Ícono Puntos de Prestigio evento Anochecer y Amanecer (2019)

• Ícono Puntos de Prestigio evento Mecha Kingdoms 2020

• Ícono Puntos de Prestigio evento Galaxias 2020 (también conocido como Estrella Oscura)

• Ícono Puntos de Prestigio evento Pulso de Fuego 2020

• Ícono Puntos de Prestigio evento Flor Espiritual 2020

• Ícono Puntos de Prestigio evento PsyOps

• Ícono Puntos de Prestigio evento Worlds 2020

• Ícono Puntos de Prestigio Reinas Guerreras

• Ícono Puntos de Prestigio Bestia Lunar

• Ícono Puntos de Prestigio Onda Espacial

• Ícono Puntos de Prestigio de PROYECTO (2021)

• Ícono Puntos de Prestigio Aquelarre 2021

• Ícono Puntos de Prestigio Worlds 2021

OPCIONES ESPECIALES

Si no quieres un aspecto específico o un ícono, puedes canjear los Puntos de Prestigio por bolsas u otros objetos especiales que te entregarán cosméticos del juego. También podrán aparecer Gemas y Aspectos Míticos con un 1.5x más de posibilidades de que aprezcan en las Bolsas de Botín.

• PROYECTO: EPÍLOGO Bolsa OPTIK - 50 Puntos de Prestigio (2020)

- 2 Fragmentos de aspecto de 750 RP o más.

• Un intento adicional de OPTIK con hasta 3 fragmentos de aspectos de 975 RP o Superior o 3 Fragmentos Cibernéticos de las líneas PROYECTO, Pulso de Fuego o Programa, excluyendo Ezreal Pulso de Fuego Definitivo, Mítico ni PROYECTO 2021

• Bolsa de Durandal de la Academia de Combate - 50 Puntos de Prestigio (2020)

- 3 Fragmentos del Mundo Laboral (Chef, Trabajos Cotidiandos, April Fools, Academia de Combate o Academia)

- Intento adicional con 2 fragmentos de aspecto de 750 RP o superior, o 3 fragmentos de aspecto aleatorios.

• Bolsa Deluxe Onda Espacial - 50 Puntos de Prestigio (2020)

- 3 Fragmentos de aspecto de 750 RP o más o 4 fragmentos de aspecto aleatorios.

• Paquete Reliquia de Centinelas - 100 Puntos de Prestigio (2020)

- 3 Fragmentos de aspecto de 1350 RP o inferior, o 4 fragmentos de aspecto aleatorios, o 3 aspectos permanentes aleatorios que no poseas.

• Llave Hextech - 3 Puntos de Prestigio (2020)

• 30 de Esencia Naranja - 1 Punto de Prestigio (2020)

Recuerda que los aspectos de prestigio que salgan luego de la apertura de la tienda no estarán disponibles en ella, comenzando con Brand Gallardo Edición Prestigiosa. Además, en el primer evento del 2022 podrás conseguir un paquete de 100 Puntos de Prestigio por 2200 Piezas. Estas son todas las recompensas que estarán disponibles en la Tienda de Puntos de Prestigio en League of Legends.