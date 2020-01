Legends of Runeterra confirma su beta abierta para ¡el 24 de enero!

Riot Games continúa revelando información sobre sus juegos y aunque casi que no llegamos a recopilar todo, aquí estamos con las novedades de Legends of Runeterra, su juego de cartas para móviles y PC basado en League of Legends.

Lo primero y más importante, una Beta Abierta del juego será lanzada el 24 de enero, a la cual todos los jugadores podrán acceder, y el juego completo sería lanzado durante la primera mitad de 2020, tal y como esperan desde Riot.

Millones de Invocadores podrán ingresar a la Beta Abierta, que contará con varias características de las que tendrá el juego final y serán un primer vistazo de lo que planean realizar a futuro con su nuevo juego de cartas.

La principal de las características son las Partidas Clasificatorias. La Temporada Beta estará disponible desde el lanzamiento de la Beta Abierta, hasta el lanzamiento oficial del juego, y los jugadores podrán demostrar su habilidad. A diferencia de League of Legends o Teamfight Tactics, los jugadores sólo podrán escalar de División, pero no perderla. Es decir, si llegaste a Oro, no podrás volver a Plata, Bronce o Hierro.

Esto se realiza para que puedan explorar el meta con diferentes mazos sin miedo a perder catastróficamente y volver a tener que escalar hasta la siguiente División y de esta manera poder tener un metajuego más variado y con varias opciones.

Por otra parte, Legends of Runeterra añadirá la característica de "Desafíos con Amigos", que podrás utilizar directamente desde el panel de amigos para desafiarlos a un mano a mano. Además todos los amigos que tengas en el cliente de League of Legends se añadirán a tu lista en Legends of Runeterra en el momento que ambos posean una cuenta de juego de cartas.

En el Teamfight Tactics aparecieron las Minileyendas, para acompañarte en tus partidas. En Legends of Runeterra hay criaturas similares llamadas Guardianes. Snapper, Gromp Jr. y T-Hex serán los primeros tres Guardianes que te podrán hacer compañía en el juego.

Finalmente, pero no por eso menos importante, desde Riot revelaron que nuevos mazos y expansiones de Cartas serán lanzadas a lo largo del año. Así es como planean añadir nuevas regiones al juego, destacando cada parte de Runaterra y añadiendo nuevas mecánicas al meta del juego.

¿Listos para probar Legends of Runeterra? En tan sólo unos días podrán hacerlo.

