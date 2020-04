Los cinco juegos de PS4 que fueron retrasados por el Coronavirus

La pandemia causada por el COVID-19 tomó por sorpresa a todo el mundo y ha causado daños irreparrables en una buena parte de la población mundial. En la industria de los videojuegos, provocó que muchos títulos tengan que realizar cambios para seguir vigentes, otros que arreglar torneos y algunos títulos que iban a ser lanzados, lamentablemente han tenido que cambiar su fecha de lanzamiento.

En Bolavip Gamer hicimos una lista con los títulos que iban a salir para PlayStation 4, algunos exclusivos, otros con lanzamiento en mútiples plataformas, pero que por el Coronavirus y la cuarentena, se han visto obligados a modificar sus fechas pensadas en un primer momento.

WASTELAND 3

El juego de rol de inXile Entertaiment era esperado por buena parte de la comunidad, ya que tiene similtudes con grandes títulos como Diablo en su estilo de juego y una porción del mundo gamer está fascinado con ese estilo de juegos. Sin embargo, el lanzamiento del 17 de mayo en consolas fue retrasado por los desarrolladores, hasta el 28 de agosto.

THOSE WHO REMAIN

El juego de terror psicológico iba a llegar a consolas y PC el próximo 15 de mayo. Sin embargo, debido a la situación actual, desde Wired Productions decidieron informar por Twitter que la fecha de lanzamiento fue retrasada hasta junio. Sin embargo, aún no hay una fecha exacta para el lanzamiento del juego.

MARVEL'S IRON-MAN VR

En el mismo comunicado en el que se informó el retraso por tiempo indefinido del juego más importante del año para PlayStation 4, se reveló que el título de Realidad Virtual de Iron-Man sufriría el mismo destino. Sony aún no anunció una fecha de lanzamiento nueva para el juego.

MINECRAFT DUNGEONS

El esperado juego de calabozos basado en el popular Minecraft de Mojang se esperaba para abril. Y aunque no aseguraron que el retraso del juego se deba al Coronavirus, bien podemos sumarlo a la lista. Minecraft Dungeons tiene como nueva fecha de lanzamiento día 26 de mayo, por lo que la espera no será tan larga.

THE LAST OF US PART 2

Por supuesto, el juego que cierra la lista es la continuación de una de las mejores historias narradas en los videojuegos de todos los tiempos. The Last of Us Part II es esperado por los fanáticos desde hace siete años, y cuando todo parecía indicar que el juego estaba listo para ser lanzado, Sony primero retrasó la fecha de lanzamiento de febrero a mayo y luego anunció el retraso indefinido del lanzamiento, ya que no podía proveerlo a todos sus jugadores al mismo tiempo, por la situación que atraviesa el mundo.

La lista cuenta con cinco juegos, y actualizaciones como la Temporada 3 de Fortnite, la 2 de Just Dance o la expansión de Fallout 76 también han sufrido el mismo camino, y esperamos que la lista no incremente y el resto de los juegos puedan salir en las fechas que los estudios tienen planeados.

