MAD Lions planta cara pero no puede con DWG KIA en el MSI 2021

El duelo más esperado del Día 3 del Rumble Stage del MSI 2021 de League of Legends era sin lugar a dudas el de MAD Lions ante DWG KIA, dos de los tres mejores equipos de la competencia. Y no decepcionaron, jugando un gran League of Legends ambos equipos, pero finalmente los coreanos se quedaron con el triunfo.

La partida fue sumamente pareja, con apenas un par de asesinatos por lado en los primeros veinte minutos, y una diferencia de oro que fue casi nula, pero que comenzó a hacerse sentir en objetivos y en el estilo de juego global del equipo coreano.

DWG puede que no haya logrado sacar demasiados asesinatos, pero poco a poco fue ganando en el macro, logrando los objetivos, con tres dragones y la presión hasta lograr sacar la bonificación del Baron. Recién una pelea en el minuto 30 fue el momento en el que DWG KIA logró romper a MAD Lions, ganando una pelea en equipo en la que logró demostrar todo su potencial, con cuatro asesinatos, lo que les permitió cerrar el juego.

MAD Lions demostró estar al nivel, pero igualmente DWG KIA se hizo con el triunfo que le permite estar en igualdad de condiciones con RNG, en lo alto de la tabla del MSI, con parte del Día 3 de la Rumble Stage aún por jugar.

