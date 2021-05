Calendario de partidas MSI 2021 de League of Legends - Rumble Stage

Luego de seis días de intensa competencia, el Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends completó su Fase de Grupos, de la cual seis equipos lograron el paso a la siguiente instancia, la Rumble Stage.

Cloud9, DWG KIA, MAD Lions, Royal Never Give Up, Pentanet.GG y PSG Talon son los que buscarán las semifinales.

Estos seis equipos clasificados deberán medirse entre ellos en una nueva fase estilo liga, donde todos se enfrentarán 2 veces a cada rival, y de la cual los cuatro mejores clasificados avanzarán a la etapa de semifinales de la competencia.

RUMBLE STAGE - DÍA 1

Viernes 14 de mayo

• DWG KIA vs Royal Never Give Up >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• MAD Lions vs Pentanet.GG >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• PSG Talon vs DWG KIA >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• Royal Never Give Up vs Cloud9 >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

• PSG Talon vs Pentanet.GG >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP)

• Cloud9 vs MAD Lions >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP)

RUMBLE STAGE - DÍA 2

Sábado 15 de mayo

• Pentanet.GG vs Royal Never Give Up >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• DWG KIA vs Cloud9 >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• MAD Lions vs Royal Never Give Up >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• Cloud9 vs PSG Talon >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

• Pentanet.GG vs DWG KIA >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP)

• MAD Lions vs PSG Talon >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP)

RUMBLE STAGE - DÍA 3

Domingo 16 de mayo

• Cloud9 vs Pentanet.GG >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• Royal Never Give Up vs PSG Talon >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• DWG KIA vs MAD Lions >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• Royal Never Give Up vs Pentanet.GG >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

• Cloud9 vs DWG KIA >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP)

• PSG Talon vs MAD Lions >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP)

RUMBLE STAGE - DÍA 4

Lunes 17 de mayo

• PSG Talon vs Royal Never Give Up >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• MAD Lions vs DWG KIA >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• Cloud9 vs Royal Never Give Up >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• Pentanet.GG vs MAD Lions >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

• DWG KIA vs PSG Talon >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP)

• Pentanet.GG vs Cloud9 >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP)

RUMBLE STAGE - DÍA 5

Martes 18 de mayo

• Royal Never Give Up vs DWG KIA >>> 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP)

• Pentanet.GG vs PSG Talon >>> 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP)

• Royal Never Give Up vs MAD Lions >>> 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP)

• PSG Talon vs Cloud 9 >>> 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP)

• DWG KIA vs Pentanet.GG >>> 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP)

• MAD Lions vs Cloud9 >>> 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP)

