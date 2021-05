MSI 2021: RNG stompea a Unicorns of Love ¡en 19 minutos!

La partida más dominante en lo que va del Mid-Season Invitational 2021 fue en la que Royal Never Give Up destrozó a Unicorns of Love en apenas 19:38 minutos, demostrando el mejor nivel de League of Legends en lo que va del torneo.

Luego de dos partidas en el día de hoy, donde RNG estuvo un tanto dubitativo, o al menos no tan dominante como los primeros días, llegó el momento de que el equipo chino se ponga a jugar en serio y con ello aplastaron a Unicorns of Love.

Desde el minuto uno, donde UOL decidió invadir para ver si conseguían algo, parece que lo único que lograron fue despertar a RNG, que no le dio oportunidad alguna y destruyó sistemáticamente a los rusos en todas las líneas, a partir de la participación de Wei, quien demostró que Rumble es el mejor pick en la jungla y que no deberían dejarselo abierto en lo que queda del torneo.

Los chinos siguen con puntaje ideal (7-0) a falta de un único juego para terminar su participación en el Group Stage, de cara a la ronda de Rumble, mientras que Unicorns of Love todavía tiene chances de avanzar a la próxima ronda, si logra vencer a Pentanet en su próxima partida.

