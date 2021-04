MSI 2021: Una región se baja del torneo de League of Legends

Este domingo se definieron los últimos equipos clasificados al MSI 2021 de League of Legends, pero este lunes se reveló que uno de los doce equipos participantes finalmente estará de baja de la competencia, dejando al Mid-Season Invitational 2021 con apenas 11 escuadras.

Será GAM Esports, el campeón de Vietnam, quien finalmente a causa de la pandemia por el COVID-19 no participará del MSI 2021, dejando la región fuera de la competencia, de la misma manera que sucedió en la Worlds 2020, lo cual terminó cambiando todo el formato del Play-In de aquella competencia.

En ésta ocasión, simplemente el Grupo A, del cual participaba GAM Esports, junto a Royal Never Give Up, Unicorns of Love y Pentanet.GG, campeones de China, Rusia y Oceanía respectivamente, quedará con 3 equipos en lugar de cuatro.

El grupo permitirá que dos de los tres equipos avancen, sin modificar a los Grupos B y C, ya que debido a las cercanías con el torneo, no hay forma de hacer cambios mayores en las formas de la disputa del primer torneo internacional del año en League of Legends.

Por lo pronto, el campeonato comenzará en Islandia el próximo 6 de mayo, a la espera de los horarios oficiales que tendrá la competencia.

