Epic Games presentó el Creativo 2.0 de Fortnite la semana pasada, y los fanáticos se han maravillado con las posibilidades que ofrece esta nueva herramienta de creación y con ello, junto a los mapas ya prediseñados por Epic Games, nos encontramos con varios mapas de creativo ya disponibles.

A continuación te dejamos una lista con los mejores mapas creativos desarrollados por la comunidad en estos primeros días desde que el Creativo 2.0 se ha lanzado oficialmente dentro de Fortnite:

Mejores Mapas Creativo 2.0 - Fortnite

• ATLAS OG BATTLE ROYALE: 2179-7822-3395 v3

• BRIM: PAYLOAD: 6134-0230-2383

• COLOR SWITCH: 1415-7321-0392

• CREATIVO 2.0 BUILD BATTLE FFA: 0202-9577-5117

• DESERTED: DOMINATION: 8035-1519-2959

• FESTIVAL DE SALTOS: 9587-7773-8814

• FOREST GUARDIAN: 0348-4483-3263

• GEMSTONE TYCOON: 6265-7588-5080

• GO NINJA! 5V5: 5227-8658-2604

• MEGA ROOM: 8105-5910-3688

• MOTOCROSS STUNT CHAMPIONS: 6740-5336-7956

• PIRATE ADVENTURE: 2810-0903-5967

• PYRAMID PLATFORMER DEMO 0762-7326-5726

• REBOOT ROYALE: 4464-0648-9492

• RECLAMATION: 1135-0371-8937

• SCARY DOLL: 7595-1913-2803

• SHIGANSHINA: 8007-4578-5635

• SHOTGUNNERS: 1566-3928-2329

• THE ARCADE (BETA): 3638-6410-4991

• THE BACKROOMS: 1965-9447-9912 v2

• THE DIVIDE: SQUAD ASSAULT: 2888-4087-6882

• THE SPACE INSIDE: 9836-7381-5978

Por supuesto, cada día se irán lanzando más y mejores mapas, a medida que la comunidad se familiarize con las herramientas y posibilidades casi infintas que ofrece el editor de Unreal Engine que ahora está disponible dentro de Fortnite.