Histórico de Colombia se fue contra Moisés Caicedo: "Jugador normalito"

En una declaración que había pasado desapercibida en principio, desde Colombia uno de los referentes históricos del fútbol de ese país ha lanzado una fuerte crítica a Moisés Caicedo. Al final quedó para la anécdota ya que Moi fue uno de los puntos altos de la victoria de la Selección de Ecuador.

En la previa del encuentro, en el programa ESPN Colombia los panelistas hablaban del regreso del volante del Chelsea tras su suspensión. “El jugador que a Tino (Aspirilla) no le gusta”, dijo uno de los panelistas.

Ante esto el ex goleador colombiano dijo: “Bueno no es un volante que vale 130 millones, para mí es un jugador normalito y ya”, dijo sobre Caicedo. Los compañeros del ex Parma y Newcastle United se reían con incredulidad de lo que decía.

Los clubes que también quisieron a Moisés Caicedo

El Bayern Munich no fue el único equipo que se quedó con las ganas de tener a Moisés Caicedo en su equipo, el Liverpool de Inglaterra ofertó más de 120 millones pero el seleccionado ecuatoriano eligió al Chelsea.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Chelsea, Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo fue el fichaje más caro de la temporada de Chelsea y el ecuatoriano firmó un contrato hasta 2031. El tricolor es una pieza angular en la reconstrucción del club de Londres para los próximos años y ya en este primer curso lo está demostrando en cancha.