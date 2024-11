Desde el titular puede sonar fuerte por cómo se daría esta disputa entre ambas instituciones. Alianza Lima podría pelearle a Boca Juniors un nombre grande, quien es conocido en Chile como un jugador repleto de jerarquía. Pero por motivos especiales, no renovó su contrato en el club donde se mantuvo muchos años a buen nivel. Este último aspecto habría despertado el interés tanto de los peruanos, como de la institución donde Luis Advíncula es referente, y uno de los capitanes. Vamos a contar un poco lo que pasa.

¿Boca Juniors se lleva al futbolista que quiere Alianza Lima?

En una charla reciente con el programa deportivo, Un Buen Momento, de radio La Red. El popular Colo conversó con los periodistas del lugar y precisó algo que seguramente no gustará mucho en el universo Alianza Lima. Porque supuestamente buscarían en él, el principal referente del nuevo medio campo blanquiazul. Pero primero pongamos en contexto, lo que pasó con el ex mediocampista del Cacique en Chile: “A mí no me llamaron, pero hablaron con Adrián Castellanos, mi representante”.

¿Boca Juniors se llevará al buscado por Alianza Lima?

Leonardo Gil mencionó que está viendo opciones y que le llegó esta gran novedad. La cual seguramente le seduce mucho más que venir al fútbol peruano como tal. Porque se trata de jugar en un gigante continental como tal: “Estuvo hablando con una persona del Consejo de Fútbol, es toda la información que puedo dar. Tengo muchas ganas de jugar en Boca. Tres años y medio en Colo Colo fueron extraordinarios, estoy feliz. Sería muy lindo, ojalá que se me pueda dar. Así que esperando”.

De la misma manera, dejó en claro que todavía no está cerrado al ciento por ciento. Pero si tiene un punto a favor en su corazón, y podría eso ser favorable para los xeneizes si hacen una buena oferta por el aguerrido volante mixto: “Boca es Boca, siempre lo digo. De chico fui hincha de Boca, lo sabe todo el mundo. Es el sueño de cualquier jugador vestir la camiseta de un club grande. Si me llama mi representante le digo ‘llámame, así hablamos bien”. Por ahí, Alianza Lima todavía lo puede pelear en caso le interese todavía.

Leonardo Gil en Colo Colo. (Foto: Twitter).

¿Cómo le fue a Leonardo Gil la presente temporada?

Con números muy importantes, y aun así, lo dejaron libre. Leonardo Gil disputó en total 1720 minutos con la camiseta principal de Colo Colo en la temporada 2024, donde sobresale los duelos por la Primera División de Chile. Jugando en 25 partidos, fue titular en 20, anotó 2 goles y brindó 4 asistencias. Además, vio 3 tarjetas amarillas y recibió una puntuación global de 7.27 por parte del portal Sofascore. Para Alianza Lima, sería un nombre de muchísimo nivel sin duda alguna.