Need for Speed: Heat es el primer juego de Electronic Arts con crossplay

La más reciente actualización de Need for Speed: Heat se lanzó hace algunas horas para todas las versiones del juego (PC, PS4 y Xbox One), y la novedad destacada es la incorporación del juego cruzado en el parche, lo que convierte al título en el primer juego de Electronic Arts en recibir la característica del crossplay.

De esta manera, como es sabido, los jugadores pueden disfrutar del título y compartir el modo online con amigos en otras plataformas, aprovechando la nueva barra de amigos presentada por Electronic Arts que aparece en todas las plataformas.

Pero no es sólo lo que significa para NfS: Heat, sino bien para Electronic Arts, ya que es el primer paso en la presentación del juego cruzado en otros títulos de la compañía, como podrían ser Battlefield, o sus títulos deportivos, FIFA y Madden.

Por otro lado, EA confirmó que la actualización es la última que recibirá el juego, ya que están comenzando a enfocarse en el próximo título de la franquicia, que estará a cargo de los desarrolladores de Need for Speed: Most Wanted y Need for Speed: Hot Pursuit, dos de los juegos más aclamados de NfS.

Con la actualización, Need for Speed: Heat también llegará a EA Access, algo que sucederá a partir del 16 de junio, a tiempo para el lanzamiento de la suscripción en Steam, lo cual expandirá aún más la base de jugadores de títulos de Electronic Arts.

