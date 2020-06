Los creadores de Hot Pursuit y Most Wanted desarrollarán el nuevo Need for Speed

La saga Need for Speed fue una de las franquicias de videojuegos más importantes de la década de los 2000, aunque durante los últimos años ha perdido gran parte del entuciasmo de los fanáticos y sus últimos títulos no han sido lo exitosos que se esperaba.

Y parece que Electronic Arts buscará apelar a la nostalgia para darle un soplo de aire fresco y recuperar la franquicia. Esto quedó confirmado luego de la revelación del estudio Criterion Games, quienes confirmaron que están trabajando en un nuevo juego de Need for Speed en el comunicado oficial presentado por el Manager General, Matt Webster.

Tal y como reporta Gematsu, el comunicado expresa lo siguiente:

"Hola, Matt Webster aquí, Manager General de Criterion Games. Primero quería hacerles saber lo emocionados que estamos en Guildford por estar nuevamente como desarrolladores principales de Need for Speed. Estamos enfocados en darles el punto de vista único de Criterion Games, su sentido de juego incomparable y las innovaciones de alta calidad que abrirán un nuevo futuro a esta maravillosa serie de juegos."

De esta manera se confirma que Criterion Games estará al frente del nuevo título de la franquicia, luego de ser los desarrolladores de clásicos como Hot Pursuit (2010), Most Wanted (2012) y Rivals (2013). Especialmente los primeros dos, destacados entre los mejores NfS de la historia.

El comunicado también revela que el actual Need for Speed: Heat será el primer juego de Electronic Arts en toda su historia en tener juego cruzado entre plataformas gracias a la llegada de EA Access a Steam. Mayores novedades sobre el nuevo Need for Speed serán reveladas el próximo 18 de junio en el evento digital EA Play que Electronic Arts nos tiene preparado con grandes revelaciones de juegos y más novedades.

Lee También