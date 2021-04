New Pokémon Snap se prepara para su lanzamiento con un nuevo trailer

Mañana veremos el lanzamiento de New Pokémon Snap, el nuevo spin-off de la saga que también funciona como secuela al juego de Nintendo 64. Para prepararnos, Nintendo ha lanzado un nuevo trailer para el exclusivo de Switch.

Este se dirige a todos los "fotógrafos aspirantes", y muestra en particular la región de Lental. En esta habrán todo tipo de biomas, desde junglas hasta desiertos. Puedes verla por tú mismo en el video de más abajo.

El trailer también hace énfasis en que cada Pokémon tiene su propio comportamiento, y el juego nos lleva a que los estudiemos y capturemos en nuestras fotos. Por ejemplo, el video muestra una adorable interacción entre un Sobble y un Venusaur.

New Pokémon Snap saldrá mañana 30 de abril en Nintendo Switch. No es la única novedad de la franquicia, que pasa por su 25° aniversario: también se prepara el Pokémon GO Fest 2021 para mitad de año.

