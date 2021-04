Pokémon GO Fest 2021: fecha y detalles del evento online

A pesar de la pandemia, Niantic no se rinde: Pokémon GO siguió siendo uno de los juegos más populares a lo largo del 2020, y este año tendrá una vez más una edición digital de Pokémon GO Fest. Esta celebración siempre se hizo de forma presencial, pero por razones de salud, será jugable desde casa.

El Pokémon GO Fest 2021 se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de julio. Esta vez será aún más especial que las ediciones que tuvimos hasta ahora, ya que se celebra el 25° aniversario de la franquicia. Preparan varias sorpresas, aunque no dieron más detalles.

"¡Estad atentos porque seguiremos informando!", escribe Niantic con respecto a este evento. No se ha especificado si será gratuito para todos o bien pago, ya que para participar del Pokémon GO Fest de 2020 se requería una entrada de U$S14,99.

Niantic nos recuerda de tomar todos los recaudos sanitarios necesarios, si es que decidimos formar parte del evento afuera. Por el momento, habrá que esperar más detalles para esta edición de Pokémon GO Fest, que será la quinta en la historia del juego.

