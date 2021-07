Este domingo cerró una nueva semana en Steam y los datos de lo más vendido en la plataforma nos revela algo más que interesante, y es que New World, un nuevo juego que recién se lanzará a finales del próximo mes, es lo más esperado por los fanáticos y lo más vendido de la semana.

Esto se debe a que las preordenes del juego iniciaron hace poco más de una semana atrás. y supo ocupar los puestos #9 y #10 en la lista de la pasada semana, pero se transformó en el #1 y #2 de esta semana, con sus preordenes para las ediciones Standard y Deluxe.

Top 10 de ventas de Steam esta semana

1- New World (Preorden)

2- New World (Preorden Deluxe)

3- Rimworld: Ideology (DLC)

4- F1 2021

5- Valve Index VR Kit

6- Grand Theft Auto V

7- Red Dead Redemption 2

8- Monster Hunter Stores 2: Wings of Ruin

9- Death's Door

10- Days Gone

Las preordenes de New World dan acceso a la Beta Cerrada del juego, que estará disponible antes de su lanzamiento oficial el próximo 31 de agosto. El podio lo completa el DLC Rimworld: Ideology, con el contenido novedoso para el juego.

Las ofertas le han permitido al GTA V, Red Dead Redemption 2 y Days Gone regresar al Top 10, mientras que vemos al pasado número 1, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, caer al puesto #8. El ranking lo completan F1 2021 con su segunda semana desde el lanzamiento, el Index Kit VR de Valve y Death's Door, un nuevo juego lanzado hace algunos días atrás.