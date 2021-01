Nuevo código de Regalo Misterioso en Pokémon GO ¡Ropa The North Face x Gucci!

La nueva colaboración de Pokémon GO nos lleva al ámbito de la moda, ya que está relacionada con las marcas de ropa "The North Face" y "Gucci", en un evento que nos permite conseguir atuendos temáticos de "The North Face x Gucci".

Esta colaboración implica que por un tiempo limitado, objetos para personalizar a tu Entrenador, como camisetas, gorros y mochilas de la colección The North Face x Gucci se podrán conseguir en más de 100 Poképaradas alrededor del mundo, ubicadas en tiendas Gucci.

Puedes encontrar estas Poképaradas en todos los continentes, destacando que en América Latina aparecen en Santiago (Chile), Monterrey y Ciudad de México (México) y San Pablo (Brasil), así como en Madrid y Barcelona en España.

Pero hay otra manera de obtener atuendos de The North Face x Gucci en Pokémon GO, y es con un código de regalo misterioso que puedes canjear tanto en el juego como en la página de recompensas de Niantic. El código es: GXSD5CJ556NHG

Al canjearlo recibirás:

• Camiseta The North Face x Gucci

• Gorro The North Face x Gucci

• Mochila The North Face x Gucci

Esta promoción fue revelada por Pokémon GO Japón, pero se puede reclamar en cualquier parte del mundo desde el 9 de enero. Todavía no fue revelada una fecha de cierre de la promoción pero, por las duas, reclámalo lo antes posible.

