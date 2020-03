¡Nuevos juegos! Sony reveló todos los títulos que llegarán esta semana a PS4

¿Ya no sabes que jugar en esta cuarentena? No te preocupes, PlayStation estará lanzando varios nuevos juegos esta semana, y puede que algunos de ellos sea lo que estabas buscando para pasar estos días en tu hogar.

A continuación repasamos cada uno de los nuevos juegos que fueron confirmados en The Drop y que llegarán esta semana a PlayStation 4 y PlayStation VR. En esta ocasión, en la gran mayoría de los casos se trata de la versión digital de los juegos.

ARA FELL: ENHANCED EDITION

PS4 — Digital (Disponible el 26 de marzo)

Un mundo mágico y clásico del estilo japonés. Ara Fell: Enhanced Edition es un juego de la era de los 16 bits. Pero ¡atento! ya que te encontrarás con una raza de vampiros escondidos en la oscuridad que harán lo posible para acabar con el mundo perfecto.

DISSECTION

PS4 — Digital

Un clásico puzzle survival, donde estás en una misteriosa casa a la que no recuerdas como llegaste. ¿Por qué es un survival? Pues por supuesto que por el cadáver viviente que te persigue por toda la casa y al que debes evitar mientras recopilas objetos y los utilizas para ir avanzando en tu objetivo de encontrar la llave que te permitirá escapar.

DOGURAI

PS4 — Digital

Un juego para los gamers clásicos, amantes de aquellos juegos de plataformas en consolas portátiles. Dogurai tiene un estilo retro atrapante, en sus personajes, gráficas y una banda sonora expectacular. Los clásicos videojuegos de décadas pasadas en traídos a la PS4.

DUCK SOULS+

PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

¿Tu objetivo? Recoger todos los huevos ¿Qué necesitas hacer para conseguirlos? ¡De todo! En Duck Souls+ deberás correr, saltar y abrirte paso frente a las múltiples trampas que están diseñadas para evitar que consigas tu objetivo y sacarán a relucir todos tus reflejos y habilidades para que este simpático pato logre salvar a su especie.

ELEMENT SPACE

PS4 — Digital

Estás en el año 2199 en el Congreso Galáctico. Tu objetivo será reunir una tripulación de élite para determinar el futuro de las colonias espaciales de la humanidad. Element Space es un RPG táctico de ciencia ficción con 24 etapas de suma habilidad y estrategia.

FREEDOM FINGER

PS4 — Digital

Freedom Finger es un shooter en el que irás avanzando a través de 40 niveles de suma acción y dibujos animados. Es el perfecto juego para pasar el rato, pero que si le comienzas a prestar atención a la historia no te permitirá despegarte de la consola.

MEKORAMA

PS4, PS Vita — Digital (Disponible el 26 de marzo)

Eres un robot que cayó en un extraño planeta cúbico. Necesitas llegar a un lugar seguro pero cada nivel tiene sólo un camino correcto, con ascensores, plataformas y trampas peligrosas. Mekorama cuenta con 100 niveles llenos de sorpresas y puedes incluso crear los tuyos propios.

MOONS OF MADNESS

PS4 — Digital

Moons of Madness cuenta con una interesante temática, ya que estarás en una exploración científica en Marte, donde el juego se convierte en un juego de terror cósmico en primera persona, ya que comienzas a ver y esuchar cosas que no existen, visiones y alucionaciones ¿Podrás superarlos y cumplir tu misión?

ODALLUS: THE DARK CALL

PS4 — Digital

Odallus es un juego de exploración y de acción basado en los viejos juegos de 8bits. Tú eres Haggis, un guerrero de mil batallas ya retirado pero que debe volver para rescatar a su hijo de la Oscuridad.

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

PS4 – Digital (Disponible el 27 de marzo)

One Piece: Pirate Warriors 4 es la más reciente evolución de la acción de Pirate Warriors. Basado en el concepto de “experimentar un verdadero campo de batalla de One Piece”, los edificios se derrumbarán durante la acción y los ataques arrojarán humo y polvo, ¡colocándote en el meollo del mundo de One Piece!

ONIKEN

PS4 — Digital (Disponible el 24 de marzo)

Otro interesante juego inspirado en los clásicos de acción y plataformas de 8 bits, Oniken te pone en la piel de Zaku, un ninja mercenario que es la única esperanza de la humanidad en el futuro postapocalíptico en el que se desarrolla el juego. Oniken pondrá a prueba tu agilidad y tu espada contra trampas, enemigos y jefes finales de gran dificultad.

PAPER BEAST

PS VR — Digital

Aventura, imaginación, un mundo salvaje y simulado. Todo lo que necesitas para pasar una buena tarde resolviendo acertijos en este gran juego de PSVR.

THE ROOM VR: A DARK MATTER

PS VR — Digital (Disponible el 26 de marzo)

Una saga clásica que se suma a PSVR con esta entrega. Deberás explorar lugares crípticos y dispositivos fantásticos en un mundo donde la realidad y la ilusión se hacen uno.

STAR WARS: JEDI KNIGHT: JEDI ACADEMY

PS4 — Digital (Disponible el 26 de marzo)

Finalmente el clásico multijugador de la saga Star Wars llega a PlayStation. En Jedi Academy la decisión de Luke Skywalker será tuya: seguir el camino del bien y la libertad, o luchar junto a las fuerzas del mal y dirigirte hacia el poder del lado oscuro.

TWIN BREAKER: A SACRED SYMBOLS ADVENTURE

PS4, PS Vita — Digital

Estados Unidos envía naves de generación a sistemas estelares cercanos para encontrar nuevos planetas para colonizar. Pero una vez en el espacio interestelar, las naves desaparecen misteriosamente. Cuando surgen pistas sobre la nave espacial desaparecida, dos pilotos saltan a través de un agujero de gusano a un rompe ladrillos con historia en el espíritu de Arkanoid y Breakout.

VAMPIRE: THE MASQUERADE - COTERIES OF NEW YORK

PS4 — Digital (Disponible el 25 de marzo)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York es una experiencia narrativa ambientada en el rico universo de Vampire: The Masquerade 5th Edition. Presenta la lucha por el poder entre dos facciones vampíricas, la Camarilla y los Anarcas, bañadas por las luces nocturnas de la Gran Manzana.

YU-GI-OH! LEGACY OF THE DUELIST: LINK EVOLUTION

PS4 — Digital

Más de 10,000 cartas, los duelistas clásicos de todas las temporadas del universo de Yu-Gi-Oh!, desde la primera hasta VRAINS!, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution! atrapa 20 años de historia de esta saga en un extraordinario juego de cartas.

