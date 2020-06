Nuevos reportes aseguran que Far Cry 6 se presentará en el evento de Ubisoft Forward

Ubisoft se prepara para llevar a cabo su gran objetivo: convertir el actual año fiscal en el mejor de toda su historia. Aunque ya han presentado grandes juegos como Assassin's Creed: Valhalla o Watch Dogs: Legion, todavía les queda un gran título para una de sus principales franquicias: Far Cry.

El esperado título sería presentado en su evento digital exclusivo, "Ubisoft Forward", dónde la compañía presentará novedades y características sobre algunos de sus títulos ya conocidos, y también revelará algunos nuevos juegos, entre ellos el esperado Far Cry 6.

Este rumor llega por parte del sitio Gamereactor, y el sitio explica que Far Cry 6 es el "misterioso quinto juego AAA" que Ubisoft planea lanzar antes de marzo del próximo año. El juego se sumaría a los mensionados Assassin's Creed: Valhalla y Watch Dogs: Legion, al igual que a Rainbow Six: Quarentine y Gods and Monsters, para completar el mencionado quinteto.

De esta manera, todo parece indicar que nos quedará esperar hasta el próximo 12 de julio para descubrir todo lo que Ubisoft tiene planeado para nosotros en el gran evento digital Ubisoft Forward, que será la clave para lograr el objetivo de la compañía en el corriente año fiscal.

