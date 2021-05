Pentanet hace historia y avanza a la siguiente ronda del MSI 2021 de League of Legends

Si había una región de la que nadie esperaba nada, esa era Oceanía. Pentanet.GG llegaba al Mid-Season Invitational 2021 como el representante de una región cuya liga oficial de League of Legends había sido dada de baja por Riot Games, y terminó siendo la grata revelación de la competencia.

En un repechaje muy igualado, PGG logró vencer a Unicorns of Love, uno de los equipos más renombrados de Europa, y múltiple campeón de Rusia, en el repechaje del Grupo A, y clasificar a la Rumble Stage del MSI 2021, logrando uno de los upsets más destacables de la historia moderna.

La partida, como mencionamos, fue muy pareja, aunque Pentanet logró sacar un poco de ventaja en los primeros minutos, y luego su composición más sólida fue la clave para ganar las peleas en equipo que le terminaron permitiendo conseguir el triunfo.

De esta manera Pentanet.GG se ganó un lugar entre los seis mejores equipos del Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends, donde ya está clasificado Royal Never Give Up, que ganó el grupo de manera invicta. Lo completarán los dos primeros equipos de los grupos B y C, que se definirán este lunes y martes, respectivamente.

