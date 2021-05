Pentanet sorprende a Unicorns of Love y se asegura el repechaje en el MSI 2021

El Grupo A del Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends parecía bastante predecible con tan sólo 3 equipos. Royal Never Give Up dominó el grupo como se esperaba, pero Pentanet.GG fue la gran sorpresa del mismo, y logró triunfar ante un irreconocible Unicorns of Love para forzar un desempate.

Pentanet ejecutó su composición mucho mejor que Unicorns of Love, aprovechando la ventaja que sacó gracias a los matchups que tenía en cada línea, especialmente en el carril superior y el central. Aún así, las peleas fueron parejas, hasta que PGG logró sacar 4 asesinatos en una de ellas.

De allí en más, la partida fue muy favorable a Pentanet y en cada pelea en equipos, el Sett de BioPhanter fue clave para alejar a los carrys de UOL y permitirle a su equipo hacer todo el daño posible para llevarse la ventaja y terminar ganando la partida.

Con el triunfo conseguido hoy ante UOL, Pentanet todavía tiene una partida por jugar ante RNG, que sigue invicto en el torneo, y si logra la utopía de vencer al campeón de la LPL, Pentanet avanzará a la siguiente ronda, el Rumble Stage. De lo contrario, habrá un desempate entre rusos y oceánicos.

