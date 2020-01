PlayStation reveló los 10 mejores juegos de la década ¡The Last of Us, God of War y más!

La década del 2010's llegó a su fin y por supuesto, se han hecho Top 10 de todo tipo. Sin embargo, Sony decidió llevarlo un paso más allá y lanzó una encuesta masiva para conocer la opinión de los jugadores sobre cuales fueron los 10 mejores juegos de la década de PlayStation (3 y 4).

Con algunas inclusiones bastante interesantes e impensadas, este es el Top 10 elegido por los fanáticos de PlayStation con los mejores juegos de la década:

10 - MARVEL'S SPIDER-MAN

PlayStation 4 (2018) - Insomiac Games

Con miles de votos de los fanáticos, el Top 10 comienza con Marvel's Spider-Man, el juego que redefinió la manera de jugar títulos en primera persona de superhéroes. Con varios DLC, el juego se mantiene aún vigente y fresco tanto para nuevos jugadores como para aquellos que ya son experimentados en sus mecánicas y estilo de juego.

9- UNCHARTED 4: A THIEF'S END

PlayStation 4 (2016) - Naughty Dog

Los carismáticos hermanos Drake se unieron en este título que cerró la saga de Uncharted, una de las más exitosas en la historia de los videojuegos. Ellos ocupan el número 9 en la lista.

8- BLOODBORNE

PlayStation 4 (2015) - From Software & JapanStudio

Acechar enemigos dignos de tu peor pesadilla fue un sueño hecho realidad para los jugadores de todo el mundo. Bloodborne fue una experiencia fantástica en su lanzamiento y atrapó a todos los fanáticos de PS4 para obtener el octavo lugar en la lista.

7- HORIZON ZERO DAWN

PlayStation 4 (2017) - Guerrilla Games

Los votantes se mimetizaron tanto con el hermoso y a la vez horrorizante mundo de Horizon Zero Dawn que lo ubicaron en el séptimo lugar de la lista. La travesía personal y desafíante de Aloy sigue atrapando a los jugadores al día de hoy, a pesar de que el juego fue lanzado en 2017.

6 - THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM

PlayStation 3 (2011); PlayStation 4 (2016) - Bethesda Game Studios

Desde draugr, dragones, falmer y cada criatura en el medio de ellas, miles y miles de jugadores amaron luchar como el Dovahkiin en The Elder Scrolls V: Skyrim. Este juego ha sido clave para el desarrollo de los siguientes Open World, además de cambiar la manera de ver los juegos RPG en consolas de hogar y PC.

5 - RED DEAD REDEMPTION 2

PlayStation 4 (2018) - Rockstar Games

Un juego que definió una época y estuvo incluso por sobre sus enormes expectativas. Red Dead Redemption 2 atrapó a todos los jugadores en un lejano oeste asombrosamente detallado y una historia brillante en la piel de Arthur Morgan, para obtener el puesto número 5 de la lista.

4 - GRAND THEFT AUTO V

PlayStation 3 (2013); PlayStation 4 (2014) - Rockstar Games

Difícilmente encontraremos un mejor juego en esta generación, GTA V tiene absolutamente todo lo que los fanáticos de la serie podrían desear y aún hoy, seis años después de su lanzamiento oficial, se mantiene actualizado constantemente y ofreciendo nuevas formas de jugar.

3 - THE WITCHER 3: WILD HUNT

PlayStation 4 (2015) - CD Projekt RED

Si hay un motivo por el que CyberPunk 2077 es tan esperado, es porque sus desarrolladores crearon una obra maestra como The Witcher 3 previamente. La saga se convirtió en un éxito que trascendió los videojuegos y en la actualidad cuenta con una serie. Pero las aventuras de Geralt de Rivia en The Witcher 3 nunca serán replicadas y el juego es un clásico de todos los tiempos.

2 - GOD OF WAR

PlayStation 4 (2018) - Santa Monica Studios

La travesía que nos mostró el lado paternal de Kratos junto a su hijo Atreus no sólo fue el juego del año en 2018, sino que se quedó con el segundo lugar en la lista de los mejores juegos de PlayStation de la década.

1 - THE LAST OF US

PlayStation 3 (2013); PlayStation 4 (2014) - Naughty Dog

No podía ser de otra manera, el primer lugar en los Juegos de la Década de PlayStation lo tiene la saga más original de la historia: The Last of Us. Joel y Ellie se apoderaron de los corazones de los jugadores y hoy en día The Last of Us 2 es por lejos el juego más esperado de todos.

El resto de la lista presentada por PlayStation llega hasta el 20° lugar y está compuesta por los siguientes juegos:

11- Persona 5

12- Dark Souls

13- Call of Duty: Black Ops II

14- NieR: Automata

15- Death Stranding

16- Red Dead Redemption

17- Mass Effect 2

18- Fortnite

19- Batman: Arkham City

20- Resident Evil 2

