Todos los cambios de Pokémon GO para la "Temporada de Leyendas" ¡Nuevos Legendarios!

A finales del 2020, Niantic anunció que en este nuevo año iremos más allá con Pokémon GO y la característica "GO Beyond", con la cual nos encontraremos con novedades en cada temporada que inicie dentro del juego. La primera de ellas es la Temporada de Leyendas, y ya tenemos los primeros detalles.

NUEVOS POKÉMON LEGENDARIOS Y MEGAEVOLUCIONES

Con la llegada de la nueva temporada, el trío de genios de la Quinta Generación presentará su versión definitiva, con su Forma Tótem, las cuales estarán disponibles para Landorus, Tornadus y Thundurus. Además, aseguraron que veremos nuevas Megaevoluciones en las Mega Incursiones.

POKÉMON ESPECIALES POR HEMISFERIO

Los Entrenadores podrán encontrarse más frecuentemente con estos Pokémon en los próximos meses.

• HEMISFERIO NORTE

Foongus, Tangela, Miltank, Shuppet, Finneon, Ducklett, Karrablast, Ponyta, Lotad y Patrat.

• HEMISFERIO SUR

Paras, Yanma, Stantler, Drifloon, Remoraid, Buizel, Shelmet, Vulpix, Seedot y Zigzagoon.

NUEVOS POKÉMON ECLOSIONAN DE HUEVOS

Estas especies podrán eclosionar de huevos con la llegada de la Temporada de Leyendas

• HUEVOS DE 2K

Growlithe, Cubone, Magikarp, Hoppip, Wooper, Dunsparce, Treecko, Torchic, Mudkip, Meditite, Volbeat, Illumise, Wailmer, Spoink, Swablu, Budew, Minccino, Bunnelby, Fletchling y Litleo.

• HUEVOS DE 5KM

Voltorb, Lickitung, Eevee, Ralts, Feebas, Clamperl, Blitzle, Roggenrola, Gothita, Solosis, Chespin, Fennekin y Froakie.

• HUEVOS DE 10KM

Nincada, Shinx, Gible, Riolu, Audino, Timburr, Darumaka, Emolga, Alomomola, Klink, Litwick, Axew, Golett, Rufflet, Espurr y Noibat.

La Temporada de Leyendas correrá del lunes 1 de marzo hasta el martes 1 de junio de 2021 en Pokémon GO.

