Hinchas de Racing Club cuestionan la venta de Catriel Cabellos: Con Alianza Lima de protagonista

En el siguiente artículo veremos nombres como Gustavo Costas (entrenador de Racing Club), directiva de La Academia, y demás encargados en el pase de Catriel Cabellos. Quien jugará en Sporting Cristal, es más, ya está entrenando con el conjunto bajopontino. Los hinchas ahora mismo, están cuestionando la acción concretada. Dejando entrever que posiblemente era más viable que siga en Alianza Lima, pero hay un hecho muy importante que cambió toda la balanza a favor de los de La Florida. Es un tema muy interesante.

¿Qué pasó con el fichaje de Catriel Cabellos?

La cuenta hincha y con casi 30 mil seguidores en Twitter, @chichoRC_, propuso un tema muy interesante para poder reflexionar: “Racing compró a Juan Manuel Elordi, de 30 años, por $800.000. Hoy vende el 50% del pase de un pibe de 19 años que jugó un partido de Copa Libertadores contra el club que la había ganado meses atrás. No te digo que el pibe sea un fenómeno, pero ¿de verdad el C.T consideró que no se merecía ni hacer la pretemporada con Racing?”.

¿Por qué cuestionan la inversión de Sporting Cristal?

Continuando con esa premisa, para poder encontrar un sentido entre la venta de Catriel Cabellos a Sporting Cristal, por un precio bastante bajo, y sin mayores chances en el primer equipo “Hay cuestiones entre las inferiores y el técnico del primer equipo que son, de mínima, preocupantes. No podés no darle rodaje a NINGÚN juvenil de la cantera. También es responsabilidad de la dirigencia darles valor a los jugadores del club y que no se vayan regalados”.

Catriel Cabellos en Selección Peruana. (Foto: FPF).

¿Le convenía más renovar con Alianza Lima?

Mediante esto, nos damos cuenta de que primero, el hincha no está de acuerdo que paguen tan poco por Catriel Cabellos, y menos, que venga a un fútbol como el peruano, con un contrato por cuatro años. Por defecto, pensaban que un nuevo préstamo con Alianza Lima era bastante más productivo. Con eso, notamos también, que le cae palo al comando técnico, directivos principales y encargados de inferiores, por no cuidar el producto matriz. Así entendemos, que se maneja realmente un equipo grande, de verdad, defendiendo sus colores.

Publicidad

Publicidad

ver también Universitario Deportes jugará un amistoso contra el Inter Miami de Messi y Luis Suárez

ver también ¿Otra traición para Universitario de Deportes?: Alianza Lima llamó a Raúl Ruidíaz y esto contestó

Otro detalle que podemos sumar a esto. Es que Alianza Lima había pedido un préstamo con opción a préstamo por una temporada. Sin embargo, esta directiva con Diego Milito a la cabeza, decidió vender el 50% del pase por un precio módico, pero con la opción de poderlo comprar nuevamente, si tiene un gran rendimiento y le sale una oferta superlativa en el extranjero. Ahí es donde los rimenses le sacaron una buena ventaja a los íntimos. Se llevaron a un jugador con proyección, un monto bastante cómodo, pero con un margen de poder perder pronto si la rompe toda.