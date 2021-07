Pokémon GO: Nuevo código de regalo para conseguir el aspecto de Samsung

Como es usual desde hace ya un buen tiempo, Pokémon GO tiene varias colaboraciones con diferentes marcas de todo tipo. Es por eso que no es de extrañar que cada tanto se presente contenido de éstas dentro del juego. Y ahora es Samsung quien presentó nuevos cosméticos para avatar dentro de Pokémon GO.

Estos cosméticos son dos camisetas y dos gorras, un par para entrenadores masculinos y otro para entrenadoras. La mejor parte es que los cosméticos se pueden conseguir gratis por tiempo limitado, utilizando el siguiente código:

Código para conseguir la ropa de Samsung en Pokémon GO: KUAXZBJUTP3B7

Tan sólo debes entrar en la sección de la tienda que te permite introducir códigos dentro de Pokémon GO, insertar el código que aparece arriba y reclamar los cuatro nuevos cosméticos que se añadirán a tu colección y podrás equiparlos a tu avatar de entrenador.

Se viene el Pokémon GO Fest 2021

Estamos próximos al comienzo de la Pokémon GO Fest 2021, que se llevará a cabo este fin de semana del 18 y 19 de julio dentro de Pokémon GO y que será el evento más grande del año. Veremos más de 50 Pokémon Legendarios, desafíos y recompensas, Ultrabonus y varias novedades más. Puedes ver los principales detalles en las siguientes notas:

