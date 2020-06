Pokémon GO anuncia su evento de 4° Aniversario ¡Llega Pikachu Volador!

Parece increíble pero Pokémon GO está a punto de cumplir cuatro años desde su lanzamiento. El 4° Aniversario del juego será sumamente especial, ya que gran parte de los Entrenadores alrededor del mundo lo festejará dentro de sus casas debido a la cuarentena.

La idea de la celebración será realizar diferentes eventos y todo culminará en el Pokémon GO Fest 2020. Aún así, los Entrenadores que no compren un boleto para el GO Fest podrán participar de todos los eventos previos.

Los Entrenadores podrán participar en tres desafíos semanales en forma de líneas de investigación temporal. Eso sí, al completar estas líneas de investigación temporal, los Entrenadores podrán desbloquear más especies de Pokémon que aparecerán durante el Pokémon GO Fest 2020, por lo que quienes compren el boleto tendrán una ventaja especial.

DESAFÍO SEMANA 1: HABILIDAD

Desde el viernes, 3 de julio de 2020 a las 8:00 hasta el miércoles, 8 de julio de 2020 a las 22:00, hora local.

Este primer desafío semanal se centrará en atrapar Pokémon.

Completar las tres series de tareas en el desafío semanal del GO Fest para conseguir una investigación temporal de habilidad para ganar un encuentro con Ducklett, un encuentro con Pikachu Volador, un Trozo Estrella, y mucho más.

Si las siguientes cantidades de Entrenadores del mismo equipo completan esta investigación temporal, los Pokémon correspondientes aparecerán durante el Pokémon GO Fest 2020.

Un millón de Entrenadores del Equipo Instinto: Chimecho

Un millón de Entrenadores del Equipo Sabiduría: Alomomola

Un millón de Entrenadores del Equipo Valor: Chansey

Aparecerán Pokémon de tipo Volador y Pokémon con gorritos de fiesta en estado salvaje, al eclosionar Huevos y en las incursiones.

Pidove Variocolor disponible.

Ducklett llega a Pokémon GO en estado salvaje y huevos de 5km.

Pikachu Volador en estado salvaje y en incursiones con versión variocolor disponible.

Fin de semana de incursiones con Ho-Oh del 3 de julio de 2020 a las 8:00 hasta el lunes 6, de julio de 2020, a las 22:00, hora local.

DESAFÍO SEMANA 2: COMBATES

Desde el viernes, 10 de julio de 2020 a las 8:00 hasta el miércoles 15, de julio de 2020 a las 22:00, hora local.

Completar las tres series de tareas del desafío semanal del GO Fest para acceder a una investigación temporal de combate para ganar un encuentro con Hitmonlee, un encuentro con Absol, un superradar Rocket, y más.

Si las siguientes cantidades de Entrenadores del mismo equipo completan su investigación temporal esta semana, los Pokémon correspondientes aparecerán durante el Pokémon GO Fest 2020.

Un millón de Entrenadores del Equipo Instinto: Ferroseed

Un millón de Entrenadores del Equipo Sabiduría: Grimer de Alola

Un millón de Entrenadores del Equipo Valor: Marowak de Alola

El domingo, 12 de julio de 2020 desde las 11:00 hasta las 14:00, hora local, habrá un evento temático de combates.

DESAFÍO SEMANA 3: AMISTAD

Desde el viernes, 17 de julio de 2020 a las 8:00 hasta el miércoles, 22 de julio de 2020 a las 22:00, hora local.

Contará con un evento y una investigación especial para celebrar el verano. Además, Pikachu Veraniego aparecerá en estado salvaje y eclosionará de Huevos, y Petilil, llegará por primera vez a Pokémon GO.

Completar las tres series de tareas del desafío semanal del GO Fest dará acceso a una investigación temporal de amistad para ganar un encuentro con Raichu de Alola, un encuentro con Petilil, un Huevo Suerte, ¡y más!

Si las siguientes cantidades de Entrenadores del mismo equipo completan su investigación temporal esta semana, los Pokémon correspondientes aparecerán durante el Pokémon GO Fest 2020.

Un millón de Entrenadores del Equipo Instinto: Togetic

Un millón de Entrenadores del Equipo Sabiduría: Dratini

Un millón de Entrenadores del Equipo Valor: Litwic

Varios Pokémon con temática veraniega aparecerán en estado salvaje, al eclosionar Huevos y en las incursiones.

Bellsprout variocolor.

Petilil llega por primera vez a Pokémon GO: Aparecerá en estado salvaje cuando esté soleado y eclosionará de Huevos de 5 km.

Pikachu Veraniego también aparecerá en estado salvaje.

Luego ya será turno de celebrar el Pokémon GO Fest 2020 y cerrar el evento de 4° Aniversario por todo lo grande.

Lee También