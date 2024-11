¿Seguirá para el 2025? La última decisión que tomó Alianza Lima sobre Hernán Barcos

¿Cuál sería la razón por la que Alianza Lima no le renovaría a un delantero que ha marcado más de diez goles en las últimas temporadas de la Liga 1 de Perú? Quizá por un elevado presupuesto, quizá porqué ya no quiere contar más con él o porqué tiene otras ideas para la posición. Bueno, estas razones son las que podría tener el cuadro íntimo para no renovarle el contrato a Hernán Barcos.

Sí, aunque parezca increíble de creer, todo hace indicar que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima. Si bien en un momento Bruno Marioni aseguró que el ‘Pirata’ y el cuadro íntimo estaban en charlas para prolongar su continuidad por todo el 2025, el dirigente ya no está más y los que entraron parecen que no le darán el respaldo.

Alianza Lima radical con Hernán Barcos

De esta manera, la temporada 2024 se perfila como la última que vio a Hernán Barcos con los colores de Alianza Lima. Bicampeón con el cuadro íntimo en las temporadas 2021 y 2022, máximo anotar extranjero en toda la historia del cuadro blanquiazul y top ten de máximos goleadores históricos, son los registros que le dan la estadística para que siga, pero eso no va a suceder.

Pues tal parece que Franco Navarro y José Bellina, los nuevos directores de Alianza Lima y aquellos que toman las decisiones, todavía no han comentado nada sobre Hernán Barcos, pero sí han dejado mensajes bastantes claros. Además, ambos tienen mucho tiempo en el fútbol y sus actos son conocidos.

Información de Alianza sobre Barcos. (Foto: Denganche)

Publicidad

Publicidad

Ante esto, Alianza Lima empezaría conversaciones con Hernán Barcos para comunicarle que no continuaría para la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Con 41 años el próximo año, el ‘Pirata’ podría empezar a pensar en su retiro del fútbol o ver otras opciones en el fútbol peruano, pues se habló que Cienciano lo podría tener.

ver también Campeón de Alianza Lima fue contundente y destrozó al Fondo Blanquiazul: "Hay mucho circo"

ver también Los 4 primeros fichajes que hará Alianza Lima para la temporada 2025

¿Hasta cuándo tiene contrato Barcos en Alianza?

Hernán Barcos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Estando en su cuarta temporada en el cuadro íntimo, el delantero de 40 años ha sido bicampeón de la Liga 1.

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares en Alianza Lima, según La República. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el delantero ha cobrado hasta la fecha 960 mil dólares a lo largo de sus cuatro años.

Publicidad

Publicidad