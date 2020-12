Pokémon GO: Todas las tareas para encontrar y capturar a Celebi Shiny

Para celebrar el lanzamiento de su nueva película, Los Secretos de la Selva, que se estrena este 25 de diciembre en oriente, en Pokémon GO estamos disfrutando de un evento especial en el cual tendremos la posibilidad de encontrarnos con un Pokémon Singular en su versión variocolor.

Si bien este Pokémon no será Zarude, la más reciente criatura descubierta en Pokémon y protagonista de la 23° película, tener la posibilidad de capturar un Celebi variocolor no es algo para nada despreciable. Además, no será tan complicado acceder a él, ya que tan sólo hay que completar cuatro sets de Tareas de Investigación Especial, que son los siguientes:

SET 1 DE TAREAS

• Transfiere 10 Pokémon (x20 Ultraball)

• Captura 10 Pokémon de Tipo Planta (Encuentro con Chespin)

• Evoluciona 3 Pokémon de Tipo Planta (Encuentro con Cottonee)

Recompensas: Encuentro con Diglett, x500 Polvos Estelares, 1000XP

SET 2 DE TAREAS

• Juega con tu compañero 10 veces (1 Pokocho)

• Toma una Instantánea de un Pokémon Tipo Planta (Encuentro con Combee)

• Dale 10 golosinas a tu compañero (Encuentro con Cherubi)

Recompensas: Encuentro con Pinsir, x500 Polvos Estelares, 1000 XP

SET 3 DE TAREAS

• Derrota a Jessie o James 5 veces (5x Max Revivir)

• Realiza 5 grandes lanzamientos de bola curva (Encuentro con Hoothoot)

• Eclosiona 3 Huevos (Encuentro con Whimsicott)

Recompensas: Encuentro con Vibraba, x500 Polvos Estelares, 1000 XP

SET 4 DE TAREAS

• Reclama la recompensa (500 XP)

• Reclama la recompensa (Encuentro con Oddish variocolor)

• Reclama la recompensa (Encuentro con Foongus)

Recompensas: Encuentro con Celebi variocolor, x500 Polvos Estelares, 1000 XP

El 14 de diciembre iniciamos un evento en colaboración con la película Pokémon Los secretos de la selva. Encuéntrate con Celebi variocolor en una investigación especial, y con Jessie y James, de vuelta a #PokemonGO. #PeliculaPokemonhttps://t.co/Twt3ZDVyaz pic.twitter.com/9PGsr1XPgN — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) December 3, 2020

Jessie y James aparecerán, al menos, hasta el 25 de diciembre, e incluso habrá un mini evento en el que aparecerán con mayor frecuencia en el Globo de Meowth. Vencerlos en el evento contará x2 en el progreso de la tarea de investigación ya que batallarás con ambos en el globo.

La Investigación Especial es gratuita y podrás iniciarla con entrar en Pokémon GO y dirigirte a la sección de investigaciones de campo.

