Pokémon GO detalla su evento por el lanzamiento de New Pokémon SNAP

Pokémon GO se suma a la celebración por el lanzamiento del nuevo título de Nintendo Switch, New Pokémon SNAP, juego que se lanzará el próximo 30 de abril, y que le da nueva vida a una franquicia tan amada por los fanáticos como dejada en el olvido por The Pokémon Company.

Los Entrenadores podrán encontrarse con un evento enfocado en la región de Lensis, donde transcurre la historia de New Pokémon SNAP, y en la cámara, que es el objeto principal y alrededor del cual sucede toda la aventura.

Las novedades más destacadas del evento de Pokémon GO para celebrar el lanzamiento de New Pokémon SNAP son las siguientes:

• Pokémon como Lotad, Cacnea y Ducklett aparecerán con mayor frecuencia en estado salvaje.

• Pokémon como Vaporeon, Meganium y Trapinch aparecerán con mayor frecuencia en Incursiones.

• Smeargle aparecerá en las instantáneas con mayor frecuencia y en su versión variocolor.

• Los Entrenadores se encontrarán con Investigaciones de Campo y una Investigación Temporal enfocadas en sacar instantáneas.

• Durante el evento, los jugadores podrán encontrar una cámara para usar como ávatar en la Tienda, así como una pegatina de regalo con temática de cámara, la cual también puede aparecer en Poképaradas.

El evento estará disponible desde finales de abril y durante los primeros días de mayo, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.

Lee También