Pokémon Snap presentado para Nintendo Switch ¡Se lanza en abril!

Los fanáticos que tienen varios años siguiendo la franquicia Pokémon recordarán el clásico Pokémon Snap, lanzado en 1999, que se convirtió en un favorito de los fanáticos, pero que nunca vio ningún seguimiento por parte de la compañía. Pues en este 25° Aniversario, llega el momento de la esperada secuela.

Con el lanzamiento de su nuevo trailer, el juego que se anunciara en un Pokémon Direct el año pasado, finalmente recibió una fecha de lanzamiento, pactada para el 30 de abril de este mismo año. Ese será el día en el que podremos volver a fotografiar a nuestros Pokémon favoritos.

Fenómeno Lúmini en un Meganium de la Región Lensis.

Claro, el eslogan de la franquicia se mantiene con "Capturalos a todos", pero ésta vez no será dentro de tus Pokéballs, sino que tendrás que capturarlos con la lente de tu cámara mientras éstos se encuentran en una réplica de su hábitat natural, dentro de la región de Lensis, donde te encontrarás con un nuevo fenómeno: Lúmini y serás ayudado por el Profesor Espejo y Rita.

Este es el nuevo trailer con el que The Pokémon Company anunció The New Pokémon Snap:

Como mencionamos, esto sucede durante la celebración del 25° Aniversario de la compañía, algo que se dará el 27 de febrero para rememorar el lanzamiento de Pokémon Rojo y Azul para Gameboy, pero que decidieron extender por todo el año, con anuncios de juegos y eventos por todas partes.

