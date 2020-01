Pokémon GO presenta su modo competitivo ¡Liga Combates GO!

Pokémon GO anunció a finales de 2019 que su Modo Competitivo comenzaría en 2020 y finalmente ha llegado. La Liga Combates GO comenzará a estar disponible esta semana de manera gradual para los Entrenadores, dependiendo sus niveles. Todo comenzará con la Pretemporada, donde se optimizarán y perfeccionarán detalles de la función previo a la Temporada 1, la cual buscan que sea "la mejor de la historia".

PRETEMPORADA

Durante la Pretemporada se buscará equilibrar la Liga Combates GO. Además de que servirá para saber cómo se está utilizando la función para determinar la duración ideal de las temporadas y umbrales para clasificaciones, entre otras cosas.

Los Combates de Entrenador de la Liga Combates GO rotarán entre las tres ligas, podréis competir contra otros Entrenadores y se ganarán premios según el puesto que consigan en la clasificación.

Para la pretemporada, la Liga Combates GO empezará con la Liga Super Ball, luego pasará a la Liga Ultra Ball y la Liga Master Ball. Las ligas rotarán cada dos semanas. Se ganarán premios por combatir y ganar, por lo que es un momento estupendo para practicar y ganar premios fantásticos.

La pretemporada de la Liga Combates GO arranca ya con la Liga Super Ball. La pretemporada rotará de formato a la Liga Ultra Ball el lunes 10 de febrero de 2020. Después, le seguirá la Liga Master Ball el lunes 24 de febrero de 2020 y la Liga Super Ball regresará el lunes 9 de marzo de 2020.

PREMIOS LIGA DE COMBATES GO

Los premios vendrán determinados por la clasificación y los combates ganados. Se pedirá a los Entrenadores que caminen cinco kilómetros para obtener acceso a la Liga Combates GO y desbloquear cinco combates en línea, y esto se puede conseguir hasta tres veces al día. Habrá que completar los cinco combates antes de poder seguir procesando hacia el objetivo de cinco kilómetros y desbloquear la siguiente serie.

Mientras combatís, podrás recibir una gran cantidad de Polvo Estelar en función de vuestra clasificación y cuántos de los cinco combates hayáis ganado. ¡A más victorias, más Polvo Estelar! También podréis ganar importantes objetos relacionados con el combate (como Caramelos raros y MT) y encuentros con Pokémon exclusivos.

Entre los premios de la Liga Combates GO estarán Pikachu Libre y objetos de avatar inspirados en él. Pikachu Libre apareció por primera vez vestido con un disfraz de lucha en Pokémon Rubí Omega, Pokémon Zafiro Alfa y Pokkén Tournament. Hará su debut en Pokémon GO y lo podrán encontrar en exclusiva participando en la Liga Combates GO. A medida que subas en la clasificación durante la pretemporada, también podrás disfrutar de objetos de avatar inspirados en Pikachu Libre como premios exclusivos. Ponte algunos de estos objetos para demostrar tu potencia en combate, pues solo los participantes de la Liga Combates GO los podrán obtener.

PASES DE COMBATE PREMIUM

Los Pases de Incursión Premium pronto pasarán a ser Pases de Combate Premium. Se pueden usar para participar en las Incursiones o en las Pistas Premium de la Liga Combates GO. Los Entrenadores ganarán más recompensas al vencer en las Pistas Premium. El Pase de Combates Premium les permitirá recibir mejores premios siempre que consigan la victoria y disminuye el número de victorias necesarias para vivir encuentros con algunos Pokémon.

La función Combatir ahora te permite gastar Pokémonedas para acceder antes a la Liga Combates GO. El coste se irá reduciendo a medida que te vayas acercando al objetivo de cinco kilómetros. Ten en cuenta que tendrás que caminar al menos dos kilómetros antes de poder utilizar esta opción. Siempre tienes la opción de recorrer toda la distancia para acceder a la Liga Combates GO sin gastar Pokémonedas.

