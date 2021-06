Pokémon Twitch Cup: cruces y resultados de la Liga Pokémon

Sí, Pokémon volvió a estar en el centro de la escena Twitch, y es que varios streamers españoles se encuentran participando de la Pokémon Twitch Cup. Éste torneo donde 16 creadores de contenido se enfrentan en un Randomlocke en Pokémon Rojo Fuego.

Luego de una semana de intensa acción donde los streamers (con sus coaches) tuvieron que pasarse Pokémon Rojo Fuego en modo Randomlocke, comenzó la verdadera acción con los enfrentamientos entre ellos en una improvisada "Liga Pokémon" que se puede ver en sus canales de Twitch.

CUADRO DE LA POKÉMON TWITCH CUP

Los duelos de Octavos de Final de la Pokémon Twitch Cup son los siguientes:

• Reven 2-0 Mayichi >>> Ganador Reven

• Mery_soldier 2-1 ElRichMC >>> Ganadora Mery_soldier

• Silithur 2-0 Cristinini >>> Ganador Silithur

• BarbeQ 2-0 AgenteMaxo >>> Ganador BarbeQ

• elxocas 0-1 Ibai >>> Continúa este lunes 28/6

• Felipez360 vs IlloJuan >>> Se disputará este lunes 28/6

• Folagor vs Werlyb >>> Se disputará este lunes 28/6

• Ander vs Chuso >>> Se disputará este martes 29/6

Los duelos de Cuartos de Final de la Pokémon Twitch Cup son los siguientes:

• Reven vs Felipez360/IlloJuan

• Xocas/Ibai vs Ander/Chuso

• BarbeQ vs Folagor/Werlyb

• Silithur vs Mery_solider

Las semifinales y la final se disputarán este miércoles 30 de junio entre los clasificados de los duelos de cuartos de final.

Esta Liga Pokémon se está llevando a cabo en formato de eliminatoria, comenzando desde los Octavos de Final, y seguirá con Cuartos, Semis y Final. Todas las series son al mejor de 3, por lo que el primer Entrenador en ganar dos batallas, avanza a la siguiente instancia.

¿Quiénes participan de la Pokémon Twitch Cup?

Los 16 streamers para la Pokémon Twitch Cup ya fueron confirmados. Algunos de ellos jugarán con un coach ya que no tienen tanta idea de Pokémon, mientras que los más experimentados en éste tipo de retos, lo harán por su cuenta. Los participantes son:

• Ander con Sliver

• BarbeQ con EricLostie

• Chuso con Daz

• Cristinini con Elesky

• ElRichMC

• Felipez360

• Folagor

• Ibai con Sekiam

• IlloJuan con Knekro

• Mayichii con Shadoune

• Maximus con FrigoAdri

• MerySoldier con OscarBrock

• Reven con PapiGaviTV

• Silithur

• Werlyb con PokéAlex

• Xocas

¿Qué es un Randomlocke?

Para empezar, hay que destacar que un Randomlocke es una variación del clásico "Nuzlocke" que se creó para jugar Pokémon de una manera diferente. Ésto consiste de pasarte un juego cualquiera de la serie principal de Pokémon o un fanmade que siga las mismas características, con una serie de reglas particulares.

De esta manera, podrías encontrarte un Tyranitar Nivel 3 en la primera ruta, o un Caterpie nivel 50 en la Calle Victoria.

REGLAS DE POKÉMON RANDOMLOCKE

• Todos los Pokémon que te aparecerán serán aleatorios (encuentros salvajes, entrenadores y líderes de gimnasio). Además, sus habilidades y ataques también serán modificados de manera aleatoria.

• Sólo podrás capturar el primer Pokémon que te encuentres en cada ruta.

• No está permitido comprar objetos en tiendas. Sólo puedes utilizar los objetos que encuentres en las rutas.

• Si un Pokémon es debilitado en batalla, éste "muere", por lo que deberás dejarlo en una caja del PC y no podrás volver a utilizarlo por el resto del juego.

También se pueden añadir otras reglas, como ponerle Motes a todos los Pokémon que captures o no poder capturar Pokémon Legendarios.

