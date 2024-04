Mientras decide un futuro que cada vez se aleja más de Rayo Vallecano, Falcao recibe diversos elogios de un ex campeón de Europa con Real Madrid. Radamel y otra gloria del fútbol cafetero, dentro de los nombres que le hubiera gustado ver en el Bernabéu.

Durante algunos meses fue el sueño de todos, pero diversos misterios todavía por resolver y una maldita lesión en enero del 2014 dinamitaron por todo lo alto una operación que nunca llegó a buen puerto. Tanto Radamel Falcao como Real Madrid siguieron con su vida, pero siempre hubo voces que pidieron que en algún momento ambas partes pudiesen unirse. Un ex tricampeón de UEFA Champions League con la casa blanca desvela que le hubiera gustado ver al Tigre en el Santiago Bernabéu.

El nombre de Fernando Morientes es el responsable de una serie de declaraciones que muestran el impacto de los jugadores colombianos en LaLiga. En charla con Diario AS el delantero campeón de Europa en hasta tres oportunidades con Real Madrid (1998-2000-2002) no dudó a la hora de elegir al Tigre como uno de los futbolistas cafeteros que le hubiese gustado ver en el Santiago Bernabéu. No fue el único.

“La mejor versión de Falcao, que la dio en Porto y en Atlético de Madrid, esa era para que hubiese jugado también en el Real Madrid. Hemos tenido a James, un jugador espectacular, llegando de media punta, muy parecido al fútbol que tiene Bellingham, pero con otras características, llegador, goleador”, palabras del ‘Moro’ en un acto por Bogotá donde también dejó diversos elogios para Luis Díaz.

La historia de Falcao y Real Madrid esconde diversos secretos. Aquel traspaso al Mónaco se tomó como una operación puente antes de ver a Radamel en el Bernabéu. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que el fichaje de Kun Agüero por la casa blanca nunca llegó a buen puerto. Ir del Atlético a la casa blanca de manera directa era inviable, un arma de doble filo para la directiva colchonera y disparar por los aires los ánimos de la afición. Un tweet borrado de Radamel en verano del 2013 y donde se dictaba un claro ‘Hala Madrid’ siempre fue acusado como montaje. Algo se rompió en el camino y veremos si algún día se conoce la verdad.

Morientes no dudó en halagar al Tigre. Hablamos de un delantero con dos ciclos por Real Madrid y hasta 100 goles en 272 encuentros. Llegó a la casa blanca en 1997 tras un paso por Zaragoza donde su carrera despegó en todos los sentidos. Hasta 2002 y luego en la campaña 2004-2005, el nacido en Acehuche hizo parte de diversos conjuntos merengues cargados de estrellas y Galacticos. Tres Supercopas de España, dos ediciones de LaLiga y tres UEFA Champions League, su palmarés antes de pasar a manos de un Mónaco con el que eliminaría a los blancos en las semis de la Orejona 2004. Varias similitudes con Radamel aparecen en el camino.

El Pibe, su otra apuesta

“Yo soy un admirador brutal suyo porque cuando yo era pequeño veía sus comienzos y era Valderrama. Hoy tengo suerte de estar en algún evento con él y me parece fantástico. Me hubiese gustado verlo en el Real Madrid”, más reflexiones de un Fernando Morientes que también fue compañero de Edwin Congo en la casa blanca. Carlos Valderrama, el otro cafetero que se lleva sus elogios.

¿Dónde jugará Falcao en la próxima temporada?

El Tigre aseguró en BOLAVIP que River Plate siempre tiene un lugar en su corazón. También que Millonarios de Bogotá es una posibilidad. En las últimas horas aparecen rumores de la Liga MX mientras lejanos destinos como Malasia siguen en el aire. Seguir en Rayo Vallecano parece ser la hoja de ruta más descartada en estas fechas.