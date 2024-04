El Nacional despidió a Ever Hugo Almeida y ofertas no le faltarían al entrenador.

Ever Hugo Almeida podría llegar a otro equipo de la LigaPro

La LigaPro se ha visto sacudida por el reciente despido de otro entrenador de un grande del fútbol ecuatoriano. Recientemente, fue cesado de sus funciones Ever Hugo Almeida, quien ya no continúa en El Nacional. El estratega sale tras malos resultados, pero ofertas no le faltarían en Ecuador.

Tras llegar a El Nacional en el 2022 y ascenderlo a la primera división del fútbol ecuatoriano. Ever Hugo Almeida consolidó un equipo que se clasificó dos veces a la Copa Libertadores, pero ahora en 2024 lo despiden tras malos resultados en el comienzo de la etapa. El DT no pudo ni dirigir en la zona técnica, al no estar habilitado.

Aunque su salida de El Nacional se da de manera repentina, Ever Hugo Almeida podría recibir ofertas en la LigaPro. Equipos como Deportivo Cuenca, Delfín, Orense y hasta Mushuc Runa también estarían analizando un cambio de entrenador para futuro y la carpeta de Almeida estaría presente.

Ever Hugo llevó a El Nacional a lugares inesperados en 2023, puesto que, al ser un proyecto que recién se estaba construyendo, el equipo militar llegó hasta los primeros lugares y se clasificó a la Copa Libertadores. Ahora su proceso termina, y de momento seguirá siendo el último DT que lo pudo sacar campeón.

Otro club que buscaría el fichaje de Ever Hugo Almeida podría ser Imbabura, puesto que, Joe Armas suena para varios clubes y no se descarta cambiar de proyecto, aunque económicamente sería inviable, tal y como pasa con equipos como Libertad o Cumbayá.

Las estadísticas de Ever Hugo Almeida como DT de El Nacional

En este nuevo ciclo con El Nacional, Ever Hugo Almeida dirigió 47 partidos, entre la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. El DT ganó 23 encuentros, empató otros 10 partidos y también perdió 14 encuentros. Este comienzo de temporada no pudo contar con sus jugadores titulares por problemas administrativos y económicos.

¿En qué puesto está El Nacional en la LigaPro?

El Nacional ha sumado 6 derrotas en 9 partidos en esta temporada. El equipo militar ocupa la novena posición con 9 puntos y de no mejorar rápidamente sus resultados se empieza a comprometer con el descenso de cara al futuro. En los próximos días anunciarían su nuevo entrenador en el equipo militar.