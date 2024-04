La Asociación China de Fútbol (CFA) mueve ficha tras una serie de polémicos hechos alrededor de las figuras de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo que cambiarán para siempre los duelos por el gigante asiático. La ausencia de ambos protagonistas en diversos amistosos pactados por el territorio del país generaron un revuelo que trae normativas que afectarán a cualquier partido FIFA. Atentos al nacimiento de la “Cláusula Messi”.

Hablamos de una normativa que ha sido bautizada de esta forma en redes sociales. ¿El motivo? La ausencia o cancelación de amistosos de tanto Inter Miami como Al-Nassr en territorios como China o Hong Kong a finales del 2023. Cristiano Ronaldo y Messi fueron utilizados como caras de varios encuentros ante combinados asiáticos sin que estos pudieron decir presente por lesión o problemas externos. Hubo muchas protestas de los aficionados de dichos países al entenderse que habían sido victimas de publicidad engañosa. La “Cláusula Messi” ya es oficial.

Desde el pasado martes que habrá nueva hoja de ruta para la disputa de partidos amistosos internacionales en China. Ojo con como puede afectar a las pretemporadas de los grandes de Europa o los propios partidos FIFA. Según la nueva normativa, se prohíbe la organización de partidos no autorizados por la CFA. Ahora se tendrán que presentar los proyectos de estos con hasta 80 días de antelación y con Zúrich avalando la realización de estos. Quienes lo incumplan no podrán volver a utilizar el territorio chino en un plazo de dos años.

El enojo por la cancelación de varios amistosos ya vendidos de los Messi y CR7 es el detonante de todo. La CFA prohibirá que se use la imagen de jugadores cuya presencia no esté asegurada en la cita. Para poder realizar esto se tendrá que informar al ente del estado físico de los implicados e igualmente de su evolución en los días previos del encuentro. Aquel amistoso de Inter Miami por el pasado de noviembre y donde La Pulga fue la cara comercial del evento estaba vendido al completo, pero sería cancelado solo cuatro días antes de la fecha pactada.

“Atacar la desorganización y la publicidad engañosa”, dicta la normativa publicada por la CFA ante el revuelo generado entre sus aficionados. Ese Shenzhen vs. Al-Nassr que también se suspendió por la lesión de CR7 en los días previos al choque sirve también de precedente para entender las bases de la nueva normativa. Repetimos que afectará cada partido FIFA en el suelo del gigante asiático y veremos cómo cambia la organización de estos de cara al futuro. No solo se habla de clubes, sino también de combinados nacionales.

Messi negó problemas políticos

“Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado a Japón ni hubiese ido tantas veces a China en diferentes ocasiones”, publicó el argentino en sus redes sociales tras todo el revuelo por su ausencia en los amistosos comentados.

