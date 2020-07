Primer vistazo al trailer de historia de Far Cry 6

El evento Ubisoft Forward no decepcionó; no sólo porque la compañía avisó que todavía hay más para revelar en los próximos meses, sino porque nos dio una extendida revelación de sus principales juegos: Hyper Scape, Watch Dogs: Legion y Assassin's Creed: Valhalla, y junto a ellas, la presentación oficial de Far Cry 6.

El nuevo juego tendrá una historia más inmersiva que nunca, con muchos detalles cinemáticos, aprovechando a Giancarlo Esposito, quien hará de Anton Castillo, el dictador que busca transformar la isla de Yara en su paraíso dictatorial por la fuerza bruta.

Pero hasta aquí de lo que podemos hablar, porque el trailer oficial habla por si mismo, puedes verlo a continuación:

Far Cry 6 se lanzará el 18 de febrero de 2021.

