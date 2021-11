Nos acercamos al cierre de este 2021, y con ello las principales galas y eventos premiando a lo mejor en la industria de los videojuegos se están llevando a cabo. Anoche fue el turno de los Golden Joystick Awards y sirvió como un anticipo de lo que veremos en el resto de las galas.

Los Golden Joystick Awards entregaron varios premios, y Resident Evil: Village se llevó todos los reflectores, aunque no fue tan dominante como otros juegos en años anteriores. Los premios fueron a mejor estudio del año por parte de Capcom, mejor actriz en Maggie Robertson, la intérprete de Lady Dimitrescu, mejor audio y la consideración de mejor juego para PlayStation y el juego definitivo del año.

La otra gran novedad es que en los Golden Joystick Awards es que fue galardonado el Juego Definitivo de todos los tiempos y Dark Souls se llevó la importante gran condecoración.

+ Todos los ganadores en los Golden Joystick Awards

• Mejor Historia: Life is Strange: True Colors

• Mejor Audio: Resident Evil: Village

• Mejor Diseño Visual: Ratchet & Clank: Rift Apart

• Mejor expansión: Ghost of Tsushima - Iki Island

• Mejor Hardware Gaming: PlayStation 5

• Mejor Juego Indie: Death's Door

• Mejor Juego Multijugador: It Takes Two

• Mejor Juego para móviles: League of Legends: Wild Rift

• Estudio del Año: Capcom

• Mejor Actor/Actriz: Maggie Robertson (Lady Dimitrescu en Resident Evil Village)

• Sorpresa del Año: Hosemarque Studios (Returnal)

• Mejor Comunidad de Juego: Final Fantasy XIV

• Juego aún jugado: Final Fantasy XIV

• Juego del Año en PC: Hitman 3

• Juego del Año en Nintendo: Metroid Dread

• Juego del Año en Xbox: Psychonauts 2

• Juego del Año en PlayStation: Resident Evil: Village

• Juego más esperado: Elden Ring

• Elección de la Crítica: Deathloop

• Hardware definitivo del año: PC

• Juego definitivo del año: Resident Evil: Village

• Juego definitivo de todos los tiempos: Dark Souls