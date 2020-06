Revelan que All Elite Wrestling (AEW) ya se encuentra desarrollando su propio videojuego

En 2019 muchos fanáticos de la lucha libre encontraron en All Elite Wrestling el lugar que buscaban. AEW llegó para competir con el monopolio de la WWE (World Wrestling Entertainment) y ganarse a los fanáticos con luchas extremas e historias intensas.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la compañía entiende que necesita expandirse a nuevos horizontes para capturar una mayor base de fanáticos, y ha encontrado en los videojuegos una gran oportunidad. Luego del fracaso del WWE 2K20 y la espera hasta el próximo año para recibir un juego de la WWE, AEW encontró el momento perfecto para desarrollar su propio videojuego.

Y fue Aubrey Edwards, referee de la compañía, quien confirmó el desarrollo de un juego de AEW, en el podcast Talk is Jericho, junto al excampeón mundial de la empresa. Edwards aseguró que es una "Coordinadora del Proyecto" en el juego de AEW. "Estamos en una etapa muy, muy temprana. Hay muchas cosas de las que hablamos. Hablo con Kenny [Omega] mucho sobre lo que quiere del juego. Todavía queda mucho por hacer, no le voy a poner una fecha porque no quiero que la internet se enoje conmigo", explicó.

"Realmente todo termina en lo que la gente quiere, como Crea-Un-Luchador, esas cosas son muy importantes porque la gente quiere tener la posibilidad de crear o recrear un luchador que no está en el juego, tal y como hay muchos creando luchadores de AEW en otros juegos", comentó Edwards.

CAW de Jon Moxley en WWE 2K20

Luego se refirió a algunas ideas en las que se centrará el juego: "A la gente le gusta estar a cargo de su propio universo y eso es lo que más me gusta de crear un videojuego. No es como ninguna otra plataforma, es como la lucha libre, donde hay escapismo pero interactivo. Es como ir a ver una película pero en la que controlas lo que hacen los personajes."

Aubrey Edwards trabajó más de una década en el desarrollo de videojuegos para Nintendo, Sony, Xbox, PC, dispositivos móviles e incluso realidad virtual, mientras que sabemos que gran parte de la gerencia de AEW está sumamente relacionada con los videojuegos, como el mencionado Kenny Omega, o los Young Bucks.

"El juego de AEW tiene que patear traseros, hay una gran expectativa para él. La gente esá esperando escuchar novedades, y yo no voy a ser quien las revele, porque no sé qué es lo que puedo decir", culminó Edwards.

Con esto nos queda claro que el juego está en un desarrollo temprano, por lo que esperamos que no sea lanzado antes de 2021, y claramente se espera un título para consolas, pero quedará aguardar a revelaciones oficiales en el futuro.

